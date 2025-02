Madre cubana pide visa humanitaria para su hijo enfermo

Empeora la condición médica de Damir Ortiz, el niño cubano de 10 años diagnosticado con neurofribromatosis tipo 1, quien junto a su madre espera por una visa humanitaria para viajar a EEUU y atender su enfermedad.

Cada minuto cuenta para Damir, en el hospital Nicklaus Children ya dijeron que atenderían su caso, pero necesita llegar. En tanto su situación de salud se vuelve más delicada.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Esta vez a Eliannis Ramírez, la mamá del menor, le dijeron “que podía ser una posible leucemia y es lo que andan buscando”.

Diasnuska Salcedo, activista por los derechos humanos, dice que todo este posible diagnóstico solo lo han dicho “de palabra, ellos no lo han escrito en un papel”, por lo tanto la madre del menor no tiene ningún documento.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Este diagnóstico podría agilizar el proceso, asegura la activista cubana por los derechos humanos, quien ha movido cielo y tierra para lograr la visa humanitaria que necesita el menor.

“El niño se le puso una visa I-131, con una I-130 que la hace expedita y tiene además una I-134, pero no hemos tenido el apoyo de peso que pueda apresurar esa visa”, reconoce la activista cubana.

Salcedo dice que solicitó ayuda en las oficinas del senador de Florida, Rick Scott, y a los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, pero aún espera una respuesta a su gestión.

“Siento que hay un desamparo del lado de acá y simplemente el régimen se está saliendo con la suya. No hay apoyo de las personas que dicen luchar por Cuba y que desde el día 14 el niño tenga una visa expedita puesta y que hoy estemos a 25 y no hay una respuesta, estamos hablando de la madre que lleva tiempo en contra del régimen luchando” alega la activista.

La situación médica de Damir no es reciente. Con su padecimiento ya lleva años y gradualmente su salud se ha ido deteriorando. “No camina, no ve, por favor le suplico. Por favor, en Cuba, no hay recursos”, implora la mamá del menor.

En Telemundo 51 escribimos a la oficina del congresista Mario Díaz-Balart pero respondieron que por la ley de privacidad, no podían comentar si están o no trabajando con este caso.