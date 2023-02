Madre cubana de joven hospitalizado en Miami pide visa humanitaria para verlo

Desde Cuba, una madre pide una oportunidad para acompañar a su hijo, Reidel Daniel Rodríguez, quien desde hace 15 días permanece en estado crítico en un hospital del condado Broward.

“Salvar su vida y estar ahí con él es lo que estoy pidiendo. Ni dinero, ni ayuda. Nada”, remarca Anna Lidia Beltrán, la madre del joven accidentado en Miami.

Juan Andrés Beltrán, el tío del joven accidentado, cuenta: “teníamos la moto para entrarla a la casa. El se puso nervioso, aceleró y se cayó ... fueron cinco minutos en los que nos cambió la vida por completo”.

El golpe contra el pavimento le provocó varias fracturas por ello Reidel fue sometido a dos cirugías. En estos momentos permanece en un coma inducido.

Su madre dice que “la que necesita oír en el estado en que se encuentra es mi voz. Es mi palabra. Es estar ahí a mi lado”.

Anna Lidia Beltrán y su esposo solicitaron una visa humanitaria. A él se la negaron mientras ella permanece a la espera en un proceso administrativo.

Mientras más averiguo lo que es eso más miedo voy sintiendo, porque puede tardar 90 días o más. Ella dice que cada segundo sin su hijo le resulta eterno, mientras la condición del joven se deteriora.

“Ella sabe el estado en el que está su hijo. Una madre necesita estar ahí, y él necesita de ella”.

En EEUU y en Cuba, la familia se han comunicado con instituciones religiosas, con la Cruz Roja y con políticos.

“Le he escrito hasta al Papa y nadie me responde, pero no me canso, no me puedo cansar, porque mi hijo me necesita”, dice la madre.

Reidel Daniel llego a Estados Unidos en octubre, tras recorrer varios países, recientemente cumplió sus 21 años. El joven es un apasionado del deporte y según su familia, con muchos sueños por cumplir en este país.