Madre cubana da a luz luego de cruzar la frontera con su hijo y su esposo

Hace 8 días les mostramos la situación de una familia cubana en la frontera, separada por la aplicación CBP One. El miércoles, la madre logró cruzar con su hijo de 14 años y horas después dio a luz en un hospital en la ciudad del paso. Allí, enfrenta ahora un nuevo contratiempo y envía un mensaje a autoridades de EEUU.

Para Marioly Montano, lo peor ya quedó atrás y con Ashley Belén sus brazos, mira al futuro.

Reportamos por primera vez su historia, aquel 3 de marzo, cuando no pudo asistir a su cita en la frontera norteamericana, porque no encontró un espacio en CBP One para su hijo de 14 años.

Cinco días después lo había conseguido y con Fabio, su hijo, llegaba a EEUU. Eran tres, contando a su esposo que había cruzado antes. En unas horas serían 4.

En un video, vemos a un padre que celebra el nacimiento de este lado del muro que, dicen, fue casi milagroso, aunque la bebita deberá permanecer un poco más en el hospital.

Montano asegura que la pequeña nació con irregularidades en la respiración y que los médicos no descartan que haya sido por el intenso estrés antes de cruzar la frontera.

Mientras los especialistas llegan a un diagnóstico, ella se aferra a Dios y recuerda, de paso, la situación de cientos de mujeres y familias que, como ellos, atraviesan circunstancias similares en la frontera.