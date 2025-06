Madre cubana con bebé de dos meses teme deportación y separarse de su hija

Una madre cubana con la forma I-220B teme ser deportada a la isla luego de que ICE la citara de emergencia. Elienay Estrada, quien dio a luz a su hija hace apenas dos meses, vive con miedo de ser separada de ella.

“Trato de no pensar en esas cosas porque me voy a derrumbar (…)si yo pienso en eso”, dice Estrada.

Es algo que no concibe. “Yo no me veo separada de mi niña”. Pero se ha convertido en una posibilidad. Eso, le aterra.

Si eso sucede yo no quisiera llevármela para Cuba. Ella es ciudadana americana, no tiene por qué terminar en un país como Cuba. No quiero privarla de su derecho.

La semana pasada, Elienay fue a su cita regular con ICE. Todo, sin contratiempos. Le dijeron que debía regresar el próximo año. “Como a las tres horas de haber llegado acá, recibí un mensaje de texto y un correo electrónico con una cita para el día 24 de este mes. Es decir, el próximo martes”.

Ella teme lo peor, porque tiene una orden de deportación que, hasta ahora, no se había hecho efectiva.

En el 2019 intentó ingresar a Estados Unidos, pero en ese entonces existía la política de permanecer en México, de la primera administración Trump. En la frontera defendió un asilo político, pero fue negado.

“Yo para que no me regresaran a Cuba, me quedé en México y en el 2021, volví a ingresar a Estados Unidos (…) me dejaron libre, pero con una I-220B, que es una orden de deportación”, explicó.

Su historia es muy similar a la de Heidy Sánchez, la madre que fue deportada a cuba el pasado 23 de abril.

“Me da mucho miedo que me deporten igual que a ella, porque ahora tiene que hacer un proceso muy largo, desde Cuba, separada de su niña”, agrega en declaraciones con Telemundo 51.

Heidy tiene una petición familiar pendiente que presentó su esposo, residente permanente de Estados Unidos.

“El no tener un estatus legal, no te quita el derecho a ser madre”, dice.

Con la ayuda de su abogada, solicitara un paro a la deportación. Intentarán convencer a los oficiales de lo que eso significaría para ella y sobre todo, para su bebé, de solo dos meses de nacida.

Si fuera a cualquier otro lugar del mundo, me la llevo. Ella no estará mejor con nadie que conmigo, pero Cuba no es una opción.