Madre colombiana pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo apuñalado en Plantation

MIAMI, Florida - Una madre en Colombia se siente impotente después de que su hijo fuera fatalmente apuñalado en una lavandería de Plantation, a más de 1,000 millas de distancia.

Diana García, la madre de Jesús David Gómez, asesinado el lunes por la noche en una lavandería a lo largo de la US 441, dijo que su esposa presenció la brutal puñalada e intentó defenderlo, pero también fue atacada.

Un amigo de la víctima dijo que la pelea comenzó en el estacionamiento detrás de la lavandería.

"Entre 4 y 8 personas, no sabemos cuántas personas eran, y estas personas estaban jugando y comenzaron a golpear su auto continuamente, y él fue a pedir respeto por su propiedad", dijo Julián Sierra.

La situación escaló y Sierra dijo que los sospechosos sacaron cuchillos, por lo que Gómez corrió hacia la lavandería.

"Un tipo que él no vio entró por detrás y lo apuñaló tres veces en la espalda", dijo. "Mi amigo cayó al suelo y uno de estos tipos luego saltó sobre su rostro y comenzó a golpear su cabeza".

Los seres queridos de Gómez dijeron que él no conocía a los sospechosos.

Diana García está pidiendo justicia y también espera obtener una visa humanitaria para venir a recuperar el cuerpo de su hijo.

"Quiero verlo. No lo he visto en ocho años", dijo. "Me dijeron que si lo envían desde allí, lo enviarán en cenizas".

Su madre dijo que no había visto a su hijo en ocho años porque él estaba en el proceso de solicitar y obtener residencia en Estados Unidos.

La policía de Plantation no ha confirmado algún arresto relacionado con el caso. Cualquier información sobre el caso, por favor, comuníquese con la línea de alto al crimen de Broward *8477.