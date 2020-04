Madre angustiada por hija varada en Cuba

Yanet Chapotin es una madre vive angustiada tras estar separada de su hija que está en Cuba. El tiempo sin su hija le parece eterno. Llevan más de un mes separadas, desde que ambas viajaron a cuba. Ella regresó a Miami y dejó a la pequeña bajo el cuidado de su abuela materna. La idea era que pudiera regresar días después, con la tía de la menor.

Su hermana es residente de los Estados Unidos y está en Cuba de visita, pero tras la crisis del coronavirus y con el cierre de los vuelos no ha podido regresar a EEUU.

Desde el 20 de marzo, antes de que Cuba cerrara por completo sus fronteras por la crisis del coronavirus, el gobierno prohibió la salida de los cubanos, incluidos repatriados y quienes entraron al país con su residencia cubana activa, aunque en estos momentos vivan fuera de la isla.

“Me preocupa, me preocupa porque en cuba hay muchos casos de coronavirus y ella es chiquita, y me da miedo de que pase algo y que yo no pueda ir a buscarla”, dice Chapotin.

La única solución podría ser un vuelo humanitario que en estos momentos está coordinando la embajada de estados unidos en la habana y en el cual tendrían prioridad los ciudadanos con mayor predisposición al Covid-19 y los menores de edad.

En Estados Unidos, también permanecen muchos cubanos que no pueden regresar a la isla… por ejemplo, quienes llegaron con su pasaporte español y ahora les preocupa que se venza el permiso de estancia.

Las personas que entraron con esta al país deben ir al aeropuerto por donde entraron, a la oficina de la patrulla fronteriza, para pedir una extensión y esta extensión se la podrían dar hasta por 30 días.

Quienes llegaron con visa de turismo, deben llenar cuanto antes un formulario: el i-539. Las oficinas de inmigración permanecen cerradas, pero se están procesando.

Si no solicita estos permisos podría tener problemas muy serios con inmigración. Hágalo con tiempo y en cuanto a las personas varadas en Cuba, deben llenar un formulario en línea para que la embajada sepa que necesitan regresar. Ese formulario lo tenemos AQUÍ.