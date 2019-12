Lucha por el distrito 1 de la comisión de Miami

Al comisionado Willy Gort alcanzar el límite de sus términos, se abrió la oportunidad y algunos veteranos en la política y caras nuevas se retan llegar a la Comisión de Miami. Se trata de un distrito diverso y con grandes necesidades, que ha tenido el mismo comisionado por muchos años y ahora tienen que escoger entre candidatos nuevos.

Alex Díaz de la Portilla, Candidato a la Comisión de Miami, asegura venir con “ideas capitalistas de una democracia de libertad, no ideas socialistas”. No se trata de una contienda partidista, sin embargo el ex senador estatal Alex Díaz de la Portilla afirma que las tendencias políticas si son un factor importante al referirse a su principal oponente, el novato en la política, Eliazar David Meléndez.

“El señor tiene apoyo del partido demócrata y tiene el apoyo de otro comisionado que quiere comprar este asiento, se llama Ken Russel y es socialista también”, asegura Díaz de la Portilla. Meléndez fue el jefe de despacho del comisionado Ken Russel, quien contribuyó 150 mil dólares de su comite de acción política hacia la campaña de Meléndez.

De la Portilla ha sufrido dos derrotas políticas desde 2017, por lo que ahora se queja de la campaña que han hecho algunos comités en su contra y espera contar con el apoyo de los votantes.

Por su parte, el joven puertorriqueño, Eleazar David Meléndez se da a conocer hablando con los dueños de los pequeños negocios a lo largo de la avenida 17 del noroeste. Entre sus prioridades está mejorar la calidad de vida en un distrito que incluye los sectores de Allapattah y el Rio Miami, entre otros de los vecindarios más pobres de la ciudad.

“Si nosotros nos enfocamos como ciudad en crear proyectos donde se gane bien y pelear para que el estado de la Florida nos de un salario mínimo que sea a nivel digno de las personas” eso influirá en el nivel de vida de las personas, considera Meléndez.

Mientras que Miguel Angel Gabela apunta a que el es el único candidato que lleva 35 años en el distrito donde reside y maneja su negocio. “Yo quiero ser ese comisionado que de la cara, que se ocupe del distrito, que ellos sepan que yo voy a estar aquí después del voto y asegurar la seguridad pública, calles limpias infraestructura bien mantenida, buena transportación para el área. Con esos ingredientes vamos a crear un distrito donde la gente quiera hacer negocios”.

Por su parte Horacio Agüirre, hijo del fundador del Diario Las Américas, afirma que el es el más calificado para trasformar el distrito por su experiencia en las finanzas y el mundo de los negocios.

“Para mejorar los servicios de la ciudad de Miami tenemos que mejorar la organización y para lograr eso tienes que tener preparación experiencia y conocimiento”, considera Agüirre.

Díaz de la Portilla encabeza la lista en cuanto a fondos de campaña y los otros cuatro están muy por encima del resto de los candidatos de la boleta.