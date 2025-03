“Los tratan como perros”: Familias preocupadas por las condiciones de vida en el Centro de Detención de Krome

Familiares de detenidos en el Centro de Detención de Krome denuncian las presuntas duras condiciones del centro.

Un video que se ha vuelto viral muestra a personas durmiendo en el suelo y a un hombre pidiendo ayuda, mientras explican que hay poca y en ocasiones ninguna.

María Bilbao, del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, habló esta semana con Osiris, quien "fue deportado a México. Estuvo detenido en Krome durante varios días sin agua, durmiendo a la intemperie".

El prometido de Marlene Amador Costafreda fue liberado del Centro Correccional de Tampa. Tras violar su libertad condicional por arrestos anteriores, lo subieron a un autobús y lo llevaron al Centro de Detención de Krome.

“Sinceramente sé que tiene que cumplir con lo que haya hecho, no soy tan ignorante, pero no ese trato que están recibiendo, no solo él”, dijo Amador Costafreda. “Los están tratando como perros. No hay aire acondicionado, todos están enfermos, quién sabe qué tendrán, no hay atención médica, y mucho menos acceso al baño”.

En febrero, Telemundo 51 informó sobre un hombre ucraniano que falleció en el hospital tras presuntamente enfermarse en Krome y no recibir la atención adecuada.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) declaró en un comunicado que, si bien no puede proporcionar cifras de población debido a problemas operativos y de seguridad, algunas instalaciones de ICE están experimentando hacinamiento temporal debido al reciente aumento de la población de detenidos. Estamos implementando activamente medidas para gestionar la capacidad, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de las normas federales y nuestro compromiso con el trato humano.

Para aliviar la preocupación por el hacinamiento, ICE indicó que está transfiriendo a los detenidos a otras instalaciones con espacio disponible, agilizando el procesamiento de casos y trabajando con socios locales y estatales.

Quienes tienen familiares dentro solo esperan que las condiciones mejoren. “No responden a ninguna pregunta, así que desconocemos su situación en este momento. Gracias a Dios que pudo llamarme; al menos sé que estaba vivo anoche”, dijo Amador Costafreda.