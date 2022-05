Los precios de la gasolina siguen subiendo en toda la Florida

“¿Por qué el precio de la gasolina esta tan cara, cada día sube más, esto da pena? Uno con 40 dólares no pueda llenar el tanque”, dice M´+onica una residente de Hialeah.

Esta queja se ha convertido en el pan de cada día en esta gasolinera de Hialeah.

“Mi carro se llenaba antes con 20, y ahora con 40 no llega a full. Es abusivo, deberían hacer algo”.

Kathy Marrero, cajera de gasolinera, dice:

“De los precios que cada día están subiendo que no saben que más hacer te hacen chistes que van comprar un caballo una bicicleta, porque no pueden moverse es su medio de vida”.

Y eso fue lo que hizo Willie, quien compró una bicicleta eléctrica para ir al trabajo, ante esta constante alza de la gasolina cuyo promedio ahora en Miami es de 4.20 dólares, 12 centavos más con respecto al mes pasado y 1.32 dólares más con respecto al año pasado, cuyo promedio por galón era de 2.88 dólares

“Yo tuve que coger y comprarme una bicicleta eléctrica para poder ir a trabajar, para que me alcance para comer, porque se te va todo el dinero en la gasolina, entre la renta y la gasolina se te va todo el dinero, no sé qué vamos a hacer.

¿Pero a qué se debe esta alza?

Max Álvarez, presidente distribuidora de gasolina Sunshine, dice:

“Economía, simple oferta y demanda. No sólo EEUU, mundialmente, al no tener la capacidad de generar el producto, porque no han construido una refinería en 50 años, los países que tienen petróleo lo aguantan porque entre menos petróleo, más caro va a subir”.

El presidente Biden anunció que va liberar un millón de barriles de petróleo al día de la reserva, para aliviar esta crisis, algo que según Álvarez no va tener mucho impacto.

“Si ayuda, es algo bien temporario. Eso va a ayudar prácticamente como te ayuda a ponerte un curita, cuando tienes un cáncer.

Se espera que el alza continúe esta semana aquí en la Florida, así que prepárese para tomar medias que le ayuden ahorrar el consumo de combustible.