Los Miami Heat se juegan el todo por todo

Los fanáticos de los Miami Heat se reunieron en el FTX Arena para apoyar a su equipo y alentarlo en el partido número 6 de final de conferencia.

El Miami Heat organizó el White Hot Heat Road Rally que es la fiesta oficial de observación de los partidos de postemporada del equipo local.

Su directora de marketing Michelle Artimez advierten que “los Miami Heat es todo acerca de cultura, y no hay mejor manera de ver el juego número 6 de los playoffs que en este lugar con 2,500 otros fanáticos por eso es que hacemos estos eventos nos encantan los Road Rally y no hay uno mejor de ellos que en el FTX Arena, 'let’s go heat”.

Todos los fanáticos del equipo local se unieron a las bailarinas, presentadores, anunciantes y con inmensas pantallas en la arena pudieron ver la transmisión nacional del juego del Miami Heat enfrentando a los Celtics en Boston.

Familias, amigos jóvenes y adultos disfrutaron minuto a minuto cada jugada donde no solo vivían la pasión de deporte si no mucha diversión para grandes y pequeños.