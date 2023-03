Los Marlins responden a las denuncias de que prohibieron mensajes políticos

En un comunicado de prensa, la alcaldía de Miami Dade declaró que aunque el estadio fue construido como una empresa público-privada, el actual contrato establece que todo lo que ocurre dentro del estadio ocurre a discreción de la administración de los Marlins.

Desde la irrupción de manifestantes en la grama hasta los abucheos contra representantes del régimen entre los espectadores. Entre ellos el expelotero Víctor Mesa, quien no transitó sin el rechazo de los presentes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Otras imágenes también generaron polémica e indignación en las redes: asistentes que denuncian que se les impidió ingresar al “Loandepot park” con pancartas y mensajes por la libertad del pueblo cubano, o se les prohibió usarlas una vez dentro.

El abogado Miguel Inda Romero vestía un pullover con la imagen del che que decía que era un asesino no un heroe había pagado por un asiento con una ero se negó y esto lo mantuvo constantemente en la transmisión televisiva.

“Yo les expliqué que tenía todo mi derecho a estar allí”

A pesar de los inconvenientes denunciados por algunos, la presencia de mensajes contra la dictadura prevaleció en letra viva y a toda voz.

“Después, como si fuera un niño chiquito, pusieron a uno de seguridad al lado mío, viendo todos los movimientos que yo hacía”

Los Marlins dijeron en un comunicado, que “La política del Clásico Mundial de Baseball, establecida mucho antes del inicio del torneo, prohíbe los mensajes políticos en todos los juegos y en todas las instalaciones para centrar la atención en la competencia en el terreno (…) Por una solicitud de Los Marlins, quedó claro que mensajes de “Patria y Vida” no entraban en la categoría de comentario político y debían ser admitidos, y así fue”.

En su respuesta, la administración Marlins nos remitió a la guía de múltiples restricciones en el stadium. Los carteles no deben superar una dimensión de 3x5, no afectar a invitados, no contener publicidad y no incluir mensajes políticos o irrespetuosos.

Lo ocurrido ayer, abre debate sobre la capacidad de instituciones privadas de definir qué se considera “político o respetuoso” y, por ende, regular la libertad de expresión. Representantes de los Marlins, enfatizaron hoy que ‘fueron flexibles y se permitió a los asistentes manifestarse. Sostienen que no se le negó la entrada a ningún asistente”.