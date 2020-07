Los Marlins ponen en pausa su temporada tras contagios de COVID-19

Solo tres juegos en una temporada ya acortada, y los Marlins de Miami han pulsado el botón de pausa en su campaña 2020 en medio de lo que parece ser un brote de COVID-19 en su vestuario, según múltiples informes.

Entre esos informes, el escritor de béisbol de USA Today, Bob Nightengale, dijo que el equipo dejará de jugar por el momento para permitir que los jugadores y entrenadores se recuperen.

El martes, se informaron cuatro pruebas positivas más entre los jugadores de los Marlins después de que más de una docena de jugadores y miembros del personal de los Marlins dieron positivo para COVID-19 en un brote que dejó al equipo en Filadelfia, interrumpiendo el calendario de las Grandes Ligas en el quinto día de la temporada.

El primer partido en casa de Miami contra Baltimore se pospuso al igual que el final del martes de la serie de dos juegos en Marlins Park. También se pospuso la serie de los Yankees en Filadelfia el lunes y martes, donde Nueva York habría estado en la misma casa club que los Marlins usaron el pasado fin de semana.

En una votación mayoritaria, los jugadores de los Nacionales de Washington, que están programados para jugar una serie de tres juegos a partir del viernes en Miami, decidieron que no querían viajar para la serie este fin de semana.

"Obviamente, no queremos que ningún jugador quede expuesto. No es algo positivo", dijo el comisionado de béisbol Rob Manfred en MLB Network. "Pero no lo veo como una pesadilla. Creamos los protocolos para permitirnos seguir jugando. Es por eso que tenemos las listas expandidas, es por eso que tenemos el grupo de jugadores adicionales. Y creemos que podemos mantener a las personas seguras y seguir jugando ".

Nueve jugadores de los Marlins en la lista de 30 hombres, dos jugadores de la reserva y dos miembros del personal dieron positivo el lunes, dijo una persona familiarizada con la situación a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato porque los resultados no habían sido revelados públicamente, mientras que Según los informes, cuatro jugadores más dieron positivo el martes.

Los Marlins pospusieron su vuelo a casa el domingo por la noche después del final de su serie contra los Filis.

El brote de coronavirus de los Marlins podría pone en peligro la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, dijo el martes el Dr. Anthony Fauci en Good Morning America de ABC, aunque no cree que los juegos deban detenerse ahora.

"Esto podría ponerlo en peligro", dijo Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. "No creo que deban detenerse, pero solo tenemos que seguir esto y ver qué sucede con otros equipos día a día".

MLB anunció el aplazamiento de los dos juegos del lunes unas ocho horas antes del primer lanzamiento programado y dijo que se estaban realizando pruebas adicionales de COVID-19. Eso incluyó a los jugadores de los Filis que fueron evaluados el lunes.

"Los miembros del grupo de viaje de los Marlins están en cuarentena mientras esperan los resultados", dijo MLB en un comunicado.

Apenas unos días después del inicio de la temporada de 60 juegos, el brote de los Marlins planteó nuevas preguntas sobre el plan de Manfred para navegar la pandemia.

Manfred dijo que los resultados de las pruebas deberían estar disponibles el lunes por la noche y que probablemente habrá una actualización pública el martes. Dijo que hay factores que obligarían a MLB a alterar los planes.

"Un equipo que pierde un número de jugadores que lo hace completamente no competitivo sería un problema que tendríamos que abordar y pensar en hacer un cambio", dijo. "Si eso cierra una parte de la temporada, toda la temporada, eso depende de las circunstancias. Lo mismo con respecto a toda la liga. Si llegas a cierto punto en toda la liga donde se convierte en una amenaza para la salud, ciertamente cerraríamos en ese punto ".

El Dr. Andrew Morris, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Toronto, dijo que el brote de los Marlins no es una sorpresa porque el plan de MLB tenía serias fallas.

"El béisbol está en grandes problemas", dijo Morris. “Me hace preguntarme si están escuchando los consejos de expertos o si sus expertos les están dando buenos consejos. Este no era un plan que cualquiera que supiera de lo que estaba hablando habría concebido. Se está desarrollando como se suponía que debía desarrollarse ".

Debido a que no hay juegos de ligas menores esta temporada, los equipos pueden retener 60 jugadores cada uno. Tienen listas de 30 hombres durante las primeras dos semanas de la temporada, además de un escuadrón de hasta tres jugadores de reserva por cada viaje, dándoles opciones inmediatas para reemplazar a los jugadores con problemas.

Atlanta podría haber sido la fuente del brote de los Marlins. Jugaron juegos de exhibición allí el martes y miércoles contra los Bravos.