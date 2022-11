El “Gaúcho da Copa” y samba en los estadios



Brasil es conocido como la capital del fútbol en el mundo, no solo por la habilidad de sus jugadores sino también por sus fervientes fanáticos. Un aficionado, Clovis Acosta Fernandes, era un fanático tan dedicado que su entusiasmo hizo que se hiciera conocido como “El Gaúcho da Copa”, algo como “El vaquero de la Copa”. Fernandes viajó a más que 60 países para apoyar a Brasil y asistió a 7 mundiales. Desde su fallecimiento en 2015, no es raro ver homenajes a la figura del abuelo canoso y su característico sombrero de gaúcho. También puedes ver a sus hijos continuar con su legado en los estadios, abrazando la réplica dorada de la Copa del Mundo de su padre.



Si bien Fernandes podría ser el superfan brasileño más reconocido, su orgullo nacional y su espíritu alegre siguen presentes en todos los estadios, como lo demuestra la tradición de la samba brasileña. Ya sea que se trate de un jugador que celebra un gol o de un grupo de fanáticos en el estadio, sería difícil encontrar un partido de Brasil que no cuente con los movimientos ultrarrápidos de una samba tradicional.