Ciclistas y motociclistas toman las calles del sur de Florida en conmemoración de MLK

Los ciclistas salieron a las calles del sur de Florida y llegaron a entrar en un tramo de la Interestatal 95 este lunes para la conmemoración anual del día de Martin Luther King.

Las imágenes aéreas mostraron a un gran grupo de ciclistas que viajaban hacia la I-95 en dirección norte mientras los autos pasaban, antes de salir de la autopista.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Pero, posteriormente, entrada la tarde, en varias partes de la ciudad hicieron su aparición las moticletas y los vehículos todoterreno, que en años anteriores han sido los verdaderos protagonistas de estas caravanas callejeras.

El evento, también llamado "Wheels Up, Guns Down", está destinado a celebrar el legado del Dr. Martin Luther King y su mensaje de no violencia, pero a lo largo de los años se ha convertido en una celebración de la anarquía, ya que cientos de motociclistas en motos todoterreno y vehículos todo terreno de todo el país desciende sobre el sur de la Florida y pululan por las carreteras.

A pesar de las advertencias de múltiples agencias de aplicación de la ley de que la actividad peligrosa es ilegal, generalmente conduce a varios arrestos y a la incautación de vehículos.