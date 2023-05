Policía aclara video viral de supuesto secuestro y actividad paranormal en apartamento de Miami

Los residentes de un apartamento de Brickell, en Miami, cuentan que los asustó un ruido que provenía de su baño acompañado con gritos de socorro.

Al principio pensaron que era una actividad paranormal, cuando vieron la mano de un hombre sobrepasar la pared de su baño, luego se dieron cuenta de que algo no estaba bien al sentir ruido que salía de la pared

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Johnny Rodríguez, quien vive en la casa donde rompieron la pared, recuerda: “Vi dos dedos saliendo y yo digo: 'yo me tengo que acercar un poco más'. Cuando yo veo, grabo aquí y veo lentamente el dedo como tratando de romper la pared hacia atrás”.

Un episodio insólito que Johnny y Anthony tuvieron que presenciar este miércoles por la madrugada. “Escuchaba una voz, y la voz decía: 'ayúdame, ayúdame, ayúdame. Let me out. Let me go'”.

Lo sucedido quedó captado en un video que ya se ha hecho viral. Todo ocurrió justo en el baño de un apartamento en Brickell. Del otro lado de la pared, un hombre al parecer necesitaba ayuda.

“Mientras el comienza a correr, inmediatamente llamé a la hermana para decirle lo que estaba pasando. Yo llamo al 911. Y mientras yo estoy en el teléfono, comenzamos a correr y nos resguardarnos en el tercer piso”, rememora Anthony Valdéz, quien precisa que fueron momentos desesperantes.

Allí resguardados tuvieron que esperar por más de 30 minutos a la policía.

Una pared del baño fue rota y por ella se veía una mano saliendo mientras alguien gritaba por ayuda.

“Acá vemos que para el mismo apartamento llega la mujer con peluca y llega con una maleta de la casa, eso para nosotros fue sospechoso a las 5 de la mañana, mientras ellos están gritando por ayuda, hay alguien inconsciente en el apartamento”, relata.

Michael Vega, portavoz de la policía de Miami, explica que en el “video que salió que dice que ocho personas habían sido secuestradas, eso no es verdad. Cuando estamos hablando con él, nos dice que el no estaba secuestrado, que él no era víctima de esto, que él estaba tomando drogas y que estaba viendo cosas”.

Según la policía en el apartamento al otro lado de la pared, encontraron a un hombre encerrado en su baño, junto al resto de personas que estaban en el lugar. Ellos presuntamente habrían rentado el lugar como un Airbnb, pero no habían sido secuestrados.

La policía dice que esta investigación continúa y están determinando quién estará encargado de pagar por los daños que se hicieron a la propiedad y todavía no se sabe si los sujetos involucrados en el incidente enfrentarán cargos o no.