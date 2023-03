Lo que puedes hacer si ves un caimán en tu vecindario 

Ignacio Blanco visita el cementerio Caballero Rivero Woodland West al menos dos veces al año y dice que siempre es muy tranquilo, pero la última vez, vio algo que le interrumpió la paz. “Yo veo un caimán, un alligator cogiendo sol en el medio del pond”, dice Blanco.

Ahí, en el medio de una pequeña laguna ubicada dentro del cementerio, había un caiman tomando el sol. “Yo sé que vivimos en la Florida y uno siempre tiene que tener cuidado con eso pero es diferente cuando lo ves”, explica Blanco.

Aunque hay letreros al lado del agua, Ignacio Blanco sintió que tenía que hacer algo. “Me contacte con las señoras de la oficina, fueron muy amables”, dice.

La gerencia del cementerio nos dijo que llamaron a la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de la Florida, conocida como FWC por sus siglas en ingles que se encarga de remover aquellos caimanes que se consideran peligrosos. “Tenemos que entender que el caiman o el alligator es común en la Florida…hay que entender eso y aprender a coexistir con los caimanes porque ellos están aquí y este es su hábitat natural”, dice George Reynaud, oficial de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de la Florida.

En este enlace la FWC explica cómo coexistir con caimanes: https://myfwc.com/conservation/you-conserve/wildlife/gators/spanish/

Gran parte del trabajo de la agencia es enseñarle eso a la población, pero dicen que, en pocas ocasiones, un caiman puede presentar un riesgo si ha perdido el miedo natural que le tiene a las personas porque fue alimentado ilegalmente. “Una vez que eso se ha identificado en ese momento hay que remover ese alligator o caiman permanentemente de ese lago o canal”, dice Reynaud.

Si ese es el caso, puedes llamar a la línea 866-392-4286 y enviaran un equipo para removerlo permanentemente.

Un equipo como ese fue el que removió al caimán que ataco a una mujer de 85 años recientemente en el condado Saint Lucie. La mujer paseaba a su mascota cerca de un lago comunitario cuando el caimán ataco a su mascota y al ella tratar de salvarla, termino perdiendo la vida. “Los incidentes con alligators o caimanes o la mordida de una persona no son comunes”, asegura Reynaud.

Según la FWC, entre 1948 y el 2021 solo 26 de 442 mordeduras no provocadas en el estado han resultado en muertes humanas; entre ellas la de un niño de 2 años que jugaba a la orilla de un lago en Disney en el 2016. “Cuando paso lo de Orlando el niño mío tenía la misma edad”, dice Ignacio Blanco.

La FWC dice que la mayoría de las mordidas se pueden prevenir si no nos acercamos a sitios donde sabemos que puede haber un caimán. “Si tienes una mascota, siempre mantenerla en una correa y mantener una distancia segura del agua porque si está en la orilla o si dejas que tu mascota entre al agua a nadar eso puede atraer al alligator o caiman porque representa la presa natural del caiman o alligator”, explica Reynaud.

En el caso del cementerio, no se determinó que el caimán era suficientemente grande o presentaba un riesgo para la comunidad por lo que no se removió. Ignacio Blanco dice que lo único que quiere es que la gente este alerta. “Que sepan de que , no que a lo mejor, hay un alligator”, dice Blanco.

Usualmente para que un caimán o alligator sea removido tiene que medir al menos 4 pies. El de Saint Lucie media unos 11 pies de largo.