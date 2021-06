Lo que pasa si piratas cibernéticos transfieren dinero de tu cuenta

Como muchos bancos, Chase ofrece el sistema de transferencia directa Zelle a través de su aplicación móvil. El servicio le parecía conveniente a German Ávila, dueño de un negocio de instalación de duchas y bañaderas. “Yo hago pagos esporádicamente por Zelle y también recibo Zelle de mis clientes, pero siempre ha sido una cantidad máxima de mil, ochocientos pesos”, dice Ávila.

Como siempre hace transferencias más pequeñas, Ávila dice que le llamó la atención una transacción por 4802 dólares el 21 de abril. “Inmediatamente yo llamé al banco. El banco me dijo que iba a entrar en una investigación y que se tomaban entre 8 o 10 días para devolverme el dinero, supuestamente”, explica Ávila.

Pero al cabo de ese período le llegó una carta del banco diciendo que habían completado su investigación y encontrado que la transacción fue procesada correctamente o autorizada y no ajustarían su cuenta. “Me dijo que no, que ellos no hacían nada, que tenía que hablar con Zelle, llamé a Zelle y me dicen que tengo que hablar con el banco y me tienen para allá y para acá y no han definido nada”, dice Ávila.

En un comunicado, Early Warning Services, el operador de Zelle, nos dijo que el consumidor tiene que trabajar directamente con su institución financiera”, agregando que “Zelle no tiene ni maneja fondos. Zelle proporciona mensajes entre la institución financiera del remitente y la institución financiera del destinatario para facilitar los pagos”.

Cuando nos comunicamos con Chase volvieron a abrir una investigación y concluyeron que la transacción fue hecha del mismo dispositivo que había usado Ávila para enviar dinero por Zelle. “Yo soy una persona que llevo 35 años en este país y lo único que hecho es trabajar y subsistir yo no voy a llamar y hacer una llamada y cobrar un dinero que yo mismo lo hice”, dice Ávila.

Chase no descartó la posibilidad de que un pirata cibernético se haya apoderado del celular o computador de Ávila, por lo que les recomiendan a sus clientes que para resguardar sus cuentas:

• Nunca dejen su computadora con la sesión iniciada en el trabajo o en lugares públicos

• Nunca envíen dinero a desconocidos

• Nunca compartan sus nombres de usuario y contraseñas

• Sean creativos con sus contraseñas

• Instalen software antivirus en sus dispositivos y actualícenlos

Para German, aunque el banco dijo que lamentaba lo que le había pasado, el hecho que no respondieron por su dinero en este instante es algo que quiere le sirva de enseñanza a los demás. “Para mí 4800 dólares es demasiado dinero, es mucho dinero para mí, ganármelo es…tengo que trabajar mucho, casi más de un mes y medio para podérmelo ganar”, dice.

Chase también nos dijo que, si un cliente cree que ha compartido su información personal, debe notificar al banco, cambiar su nombre de usuario y contraseña de inmediato.