“Lo peor primero”: funcionario de ICE de Miami aclara la orientación de la administración Trump sobre las deportaciones

Mientras los agentes federales intensifican la aplicación de las leyes de inmigración, algunos inmigrantes indocumentados en el sur de Florida temen que puedan ser el objetivo de la próxima redada.

Garrett Ripa, subdirector interino de Operaciones de Campo de ICE en Miami, dijo a NBC6 el martes que la orientación administrativa es una ideología de “lo peor primero”: las personas con delitos no violentos no son el objetivo, pero eso no significa que no serán detenidas.

Preguntado sobre si son mayoría los arrestos en días recientes de criminales no violentos, Ripa responde que no es así, que en ICE "Estamos siguiendo la guía de la administración, que es una ideología de primero lo peor, que significa casos de seguridad nacional, casos de suguridad pública, son los primeros casos sobre los que vamos a tomar acción".

"Cada individuo en los Estados Unidos que sea deportable o inadmisible en los Estados Unidos, independientemente de si tiene un delito o no, es potencialmente un individuo contra el que podríamos tomar una medida coercitiva", dijo Ripa. "Ahora bien, ¿eso significa necesariamente que vamos a poner a esa persona bajo custodia de inmigración? No necesariamente, hay otras vías que podemos explorar".

Según Ripa, si son detenidos, los inmigrantes obtendrán el debido proceso. En algunos casos, tendrán audiencias, en otros, pueden ser deportados.

Ante la pregunta de cuántas personas han sido deportadas hasta ahora en el sur de Florida, Ripa dijo no tener las cifras, pero insistió en que cuando hacen arrestos de inmigrantes ilegales, cada caso es analizado para saber si merece una deportación, pero que "todos va a ser puestos en un proceso de deportación, pero realmente depende de los parámetros particulares de cada caso específico. pero si alguien llega a la cárcel de ICE teniendo ya ese proceso de remoción, eso significa que un juez de inmigración ya ha ordenado la deportación, entonces en esos casos la deportación podría ser mucho más rápido, que la de un individuio que llega a la cárcel y todavía tiene que pasar por ese proceso de remoción. Eso significa que tienen que ver a un juez de inmigración y tendrán la oportunidad de apelar la decisión".

En otro de los cambios de la política de deportaciones de la administración de Donald Trump, según explica Ripa, alguien que está detenido por las autoridades locales por cargos criminales y que que se ha determinado que son "inadmisibles o removibles de los Estados Unidos" las autoridades locales lo pueden mantener retenido por 48 horas para que inmigración lo pueda llevar a una cárcel de ICE. Y explicó: "Generalmente esos casos se llevan a la cárcel criminal, y luego, a través del proceso biométrico, obtenemos la notificación de que el individuo está en la cárcel local".

Rip asegura que "lo que estamos haciendo hoy es lo que hacemos todos lo días. Lo estamos haciendo con más de nuestros compañeros federales".