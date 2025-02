Lo arrestan por cobrar billetes de lotería que robaba de negocios de Miami-Dade

Un sospechoso había comenzado a reclamar los premios de los billetes de lotería que había robado de comercios en Miami-Dade, pero sus robos quedaron captados en cámaras de vigilancia.

Yoamil Napoles, de 49 años, fue arrestado este martes acusado de una cadena de robos a tiendas en Miami-Dade. El primero ocurrió la madrugada del 11 de enero en la tienda de descuento Jimmy's Discount Store en Flagami.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

“Es el un ofensor reincidente y pertenece a un grupo que están atacando establecimientos en el área de Flagami y Allapattah", se dijo en corte

Jimmy Corso, víctima de robo, dijo que su “negocio de más de 18 años de fundado lo vandalizan. No solo eso si no todo el daño que le hacen a toda la propiedad”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Imágenes de vigilancia muestran al sospechoso guardando los artículos en una bolsa negra antes de arrancar la caja registradora y huir con cartones de cigarrillos, relojes y boletos de lotería para raspar todo por un valor de 7 mil dólares.

Según el informe policial, Napoles y un sospechoso desconocido también robaron la tienda de seguros Estrella Insurance que queda al lado en otro video se observa a los dos sujetos completamente encapuchados.

Jimmy Corso reconoce: “Menos mal que uno tiene la recompensa de que atrapen a ese tipo”.

Dos semanas después, Nápoles fue captado robando una tienda Kwik Stop en Allapattah, uno de sus empleados dijo: “Ese día que entré a las 5:30 de la mañana estaba todo en el suelo, los cigarrillos, el dinero, las bolsas plásticas”.

En ese caso, Napoles robó 450 dólares en efectivo, unos 2 mil dólares en cigarrillos y unos 2 mil en billetes de lotería, lo más particular es por donde ingresó. “Yo pensé que la persona estaba aquí adentro porque no miraba por donde había entrado hasta que después me di cuenta que era por el techo de la cocina”, cuenta el empleado del lugar.

Detectives recibieron una lista de tiendas donde se estaban cobrando los billetes de lotería robados y de esa manera los agentes pudieron detener a Napoles. Su novia también lo identificó en fotos como el responsable.

Napoles permanece arrestado en la cárcel TGK del condado sin derecho a fianza enfrentado cargos que incluyen robo, hurto mayor, daños a la propiedad y tráfico de propiedad robada.