Llevan a los niños en un excursión escolar a una feria y luego se olvidan de ellos

MIAMI, Florida - Una situación inusual y preocupante ha generado controversia en el Centro Charles R. Drew K-8 en Miami-Dade, donde varios padres han expresado su indignación después de que sus hijos fueran abandonados en la Feria del Condado de Miami-Dade durante una excursión escolar. Los niños, pertenecientes a los grados de kindergarten y primer grado, salieron temprano en la mañana hacia la feria en un autobús escolar, pero al regresar a la escuela, al menos tres padres se sorprendieron al descubrir que sus hijos no estaban en el autobús.

La confusión y el enojo se apoderaron de los padres cuando descubrieron que sus hijos habían sido dejados atrás, y algunos incluso tuvieron que llevar a otros niños de regreso a casa en sus propios automóviles. Al llegar a la escuela para buscar explicaciones, los padres afirmaron que no recibieron una razón clara sobre cómo o por qué ocurrió esta situación. Uno de los padres expresó su frustración al afirmar que, como firmante del formulario de permiso para la excursión, confiaba en que su hijo estaría seguro bajo la supervisión de la maestra, no siendo entregado a un padre que no era parte del equipo de acompañantes designados.

Las autoridades escolares de Miami-Dade han confirmado que están investigando el incidente y han prometido tomar las medidas adecuadas. Mientras tanto, la preocupación y la incertidumbre persisten entre los padres y la comunidad escolar. Este lamentable incidente destaca la importancia de la seguridad y la supervisión adecuada durante las excursiones escolares, y los padres exigen respuestas claras y medidas preventivas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.