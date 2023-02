Llegan a Miami opositores nicaragüenses exiliados

Entre aplausos, consignas de libertad y abrazos de solidaridad fue recibido un grupo de 10 nicaragüenses ex presos políticos que fueron desterrados por el régimen Ortega Murillo el pasado 9 de diciembre.

Moisés Leiva, expreso político, condenado a 28 años, dice: “muy feliz de estar libre y de volver a ver a mis amistades familia aquí no tengo, estoy solo, pero tengo amigos como ustedes nicaragüenses y sé que no me van a dejar solos”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Víctor Manuel Herrera, expreso político, dice: “me tenían en las peores condiciones, me tenían descalzo, así iba a subir al avión, me prestaron chinelas rojas y así entré a los EEUU”.

Cientos de nicaragüenses de este grupo de desterrados han sido acogidos por familias que de manera temporal les brindarán un techo, mientras consiguen empleos en este exilio forzado.

Parte de la bienvenida, incluyó un almuerzo, donde estos hermanos pudieron compartir sus experiencias, expectativas y preocupaciones.

Yubrank Suárez, expreso Político, dice: “dejar la familia, la patria, no saber si voy a regresar y va estar mi papá, mi mamá para recibirme tantas cosas, emociones, toca continuar y no perder la esperanza, la fe que pronto vamos a regresar de donde nunca debimos haber salido y juntos vamos a construir esa nación que tanto anhelamos”.