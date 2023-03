Llega a Miami la familia del niño cubano con leucemia que había recibido visa humanitaria

Llegan a Miami la madre y el hermano del niño cubano con leucemia linfática aguda, que recibió visa humanitaria para atenderse en Nicklaus Children's Hospital hace un tiempo.

El niño cubano diagnosticado con leucemia, José Camilo Cateura, cuando llegó a Miami en diciembre dijo que ese era su deseo: “Ahora mismo lo único que yo deseo es que mi mamá y mi hermano estén aquí conmigo”, dijo en ese entonces.

Y ese fue su único pedido a Papá Noel durante las navidades pasadas, al llegar a Miami con una visa humanitaria. José Camilo viajó con su padre desde Cuba, para tratar su leucemia linfática aguda en el Nicklaus Children's Hospital.

Tres meses después, su deseo fue cumplido, y este viernes llegaron Yudith y su hijo mayor Jean, quien podría ser el candidato perfecto como donante de médula.

Jean Cateura, el hermano del niño precisa que “los médicos dijeron que yo tenía un por ciento de ser compatible con mi hermano, y yo estoy dispuesto a donar mi médula”.

Por meses José Camilo luchó contra su enfermedad en Cuba, pero los medicamentos que le suministraban ya no eran suficientes.

Ahora Yudith Díaz, la mamá de José Camilo, dice: “finalmente estoy aquí en EEUU, para apoyar el tratamiento de mi niño que tanto lo necesita”, aunque en medio de su alegría no niega algo: “tengo tanto miedo del trasplante de médula que no me he atrevido a preguntar bien en qué consiste”.

Entre la casa y el hospital ha pasado José Camilo los últimos tres meses con un tratamiento especial, para mantener la remisión de su médula, y eventualmente realizar el trasplante.

“Llegó aquí con un 80% de la enfermedad en su médula y aquí logró el 0% gracias a Dios, el cero por ciento nunca lo había logrado tener, de células malas”, dice Judith.

“Estaba muy mal, no había nada que hacer por él. La mejoría de José se notó desde que empezaron a tratarlo en el Nicklaus", advirtió la familia.

Estos logros tan deseados ahora les dan más esperanzas de vida a la familia y a este Capitán América de la vida real que une fuerzas para seguir adelante.

“Vine a salvar a mi hermano, vine siempre confiando en Dios”, apunta Jean. “Y confiando en qué se va a lograr la sanidad total de José”, remarca su madre Judith.