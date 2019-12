Llega a Miami joven cubana con enfermedad cerebral

S usted quiere ayudar a esta jovencita cubana con una grave enfermedad cerebral entre AQUI

“Para mi simplemente es un sueño. Y en lo único que pienso es en que mi hija pueda tener una vida diferente”.

Con esa esperanza, Alicia y su hija Kareilys Castillo llegaron a Estados Unidos con una visa humanitaria. La adolescente padece una malformación que afecta su cerebro y le provoca un dolor de cabeza constante.

“A veces pierdo el equilibrio. No me gusta aceptarlo, pero sé que es la realidad. Tengo que tener cuidado de no caerme, sobre todo cuando salimos a la calle”, dice Kareilys.

La enfermedad se la diagnosticaron en Cuba. Y aunque la noticia tomó por sorpresa a la familia, lo peor fue escuchar que en la isla no había solución.

“El único tratamiento es quirúrgico y en Cuba no se hace esta operación. Me sentí muy mal, con la sensación de perder a mi hija. No encontré otra salida”, dice Alicia García, madre de la adolescente.

Sin embargo, apareció la esperanza de vida, gracias a unos tíos de la familia, quienes en menos de un mes tramitaron una visa humanitaria con la ayuda del hospital de la universidad de Miami.

Por lo menos, la joven va a poder caminar, porque de lo contrario ella podría quedar en una cama para el resto de su vida.

Ahora la adolescente necesita ayuda para cubrir los gastos de la cirugía. La operación debe realizarse en diciembre, un mes muy especial para Kareilys, pues celebra sus 15 años.