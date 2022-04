Llega a Miami familia del niño que fue asesinado por un francotirador

Han pasado casi 4 años, de esa mañana fría en la que un franco tirador le arrebato la vida al pequeño Tayler, de 14 meses, que iba en brazos de su padre en Managua, mientras el país vivía la peor crisis social de su historia moderna.

“Íbamos solo nosotros los tres en esa calle sonó un primer disparo y le dije ya va empezar y sonó el segundo que le impacto en la parte derecha del niño. Yo recuerdo que el niño se fue de lado y de su cabeza salía sangre, le decía me lo mataron, y él decía está vivo”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

En el 2019, Nelso Lorio, el padre, desde su primer exilio en Costa Rica hizo ante nuestras cámaras sus primeras denuncias

“Quería decir mamá o papá se le movían los labios, pero la voz no le dada, le vi los labios miraditas fue lo último, no tuve el valor de sacarlo de la morgue ni de vestirlo”.

Tres años después llegan a Miami con la misma sed de justicia.

“Ése niño no logró ni caminar, solo gateaba, intentaba agarrar su pacha y que vengan estos criminales a poner sospecha de suicidio si no podía ni aguantar una pacha, no es justo, la justicia la estamos demandando desde hace rato”, dice el padre.

“Ha sido muy duro porque a veces me quedo sola a llorar no quiero que me vea, hay momentos que me quiebro trato de hacerme la fuerte”, dice la madre.

El pequeño Tayler vive ahora en el corazón y los sueños de sus seres amados y en el palpitar de un país que continúa viviendo una pesadilla.

“Peor cada día, lo extraño más, lo soñé una semana entera, lo vi caminando, en mis sueños, y una vez lo soñé y me dijo los amo”, dice la madre.