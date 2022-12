Llega a Miami el niño cubano con leucemia que será tratado en hospital Nicklaus

MIAMI.- Llegó a Miami Jose Camilo Cateura, el niño cubano de 11 años diagnosticado con leucemia linfoide aguda, y que esperaba una visa humanitaria para poder tratarse en Estados Unidos, un motivo de esperanza para su familia.

Luego de una larga espera, ya se había conocido que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) le había concedido un parole humanitario para recibir tratamiento médico en Miami.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La agencia había recibido el caso de Jose Camilo el pasado mes de octubre, y la familia esperaba la respuesta mientras el pequeño estaba ingresado en el Instituto de Hematología e Inmunología en La Habana, donde habia tenido que recibir transfusión de plaquetas esta semana para poder viajar.

Jose Camilo llegó esta mañana acompañado de su padre y desde hoy serán atendidos en el hospital Nicklaus Children. Al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami, el padre se abrazó a uno de sus familiares, mientras Jose Camilo saludaba a las cámaras.

La familia está esperanzada y agradecida con esta oportunidad de vida.

José Camilo ha llegado en una de las fechas más lindas del año y justo a tiempo para hacer su pedido a Papá Noel.

EL CASO DE JOSÉ CAMILO

El menor fue diagnosticado con una leucemia linfoide aguda hace 2 años y desde su diagnóstico ha sido tratado en el Instituto de Hematología e Inmunología de la capital habanera, donde los recursos médicos no eran suficientes para su condición.

“Hemos estado seis veces en terapia intensiva, aquí no están las condiciones, no hay medicamentos”, contaba hace un mes el padre, Jesus Cateura.

Desde Miami, el Dr Guillermo De Ángulo, oncólogo del Hospital Nicklaus Children, había dado su consentimiento para recibir y tratar al menor. Aseguraba que cada minuto de espera, ponía en peligro su vida.

El Dr. De Angulo, especialista en hematología y oncología, había expresado que “el riesgo que tiene el es morir por infección, es morir por un desangrado por las plaquetas porque le bajan a cero si no lo transfunden. Cada día que no recibe tratamiento es un día perdido, un día realmente que la muerte le va a llegar si el no llega aquí”.

El trámite legal requería de una visa humanitaria expedita, que finalmente fue otorgada.