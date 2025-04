“Acaba de caer del cielo”: las llamadas al 911 detallan el mortal accidente aéreo de Boca Ratón

La preocupación, el caos y la incredulidad se pueden escuchar en las voces de casi dos docenas de personas que llamaron al 911 sobre lo que resultaría ser un accidente aéreo mortal en Boca Ratón la semana pasada.

Según la Administración Federal de Aviación, el avión, un Cessna 310 que transportaba a tres personas, se estrelló alrededor de las 10:20 a.m. del 11 de abril después de partir del Aeropuerto de Boca Ratón en su camino al Aeropuerto Internacional de Tallahassee.

Los que iban a bordo, Brooke Stark, de 17 años, su padre, Stephen Stark, de 54, y su abuelo, Robert Stark, de 81, no sobrevivieron.

Las llamadas proporcionadas a NBC6 el miércoles comienzan tranquilas, un poco inciertas, y se vuelven cada vez más frenéticas a medida que las personas presencian el vuelo inusual del avión y, en última instancia, el accidente fatal.

El primero llegó de la Autoridad Aeroportuaria de Boca Ratón.

"Tenemos un avión que está en el aire actualmente en peligro, y nos preguntábamos si podría enviar un servicio de bomberos", pregunta la persona que llama.

El despachador le informa que los equipos de emergencia ya están en camino.

La siguiente es una mujer que no está segura de lo que ve.

"Sé que esta es una llamada realmente extraña, pero ¿alguien más ha llamado sobre este avión, volando muy bajo?", pregunta, mientras el despachador confirma que las autoridades y el aeropuerto están al tanto. "Sí, demasiado bajo", continúa la persona que llama.

"Señora, están teniendo problemas, estamos al tanto, ¿de acuerdo?", dice el despachador.

Tras esas dos llamadas, los testigos confirman lo peor.

"Algo acaba de caer del cielo y hay un gran accidente", dice otra mujer.

"Sí señora, estamos al tanto. Es un accidente de avión. Simplemente manténgase alejado del área", responde el despachador.

Este patrón continúa, ya que diferentes despachadores preguntan a las personas que informan de todo, desde humo hasta una explosión y un accidente aéreo en Glades Road y la Interestatal 95 si estuvieron involucrados, si necesitan ayuda, y luego confirman que están al tanto y que los equipos de emergencia están en camino.

"Oh, Dios mío, lo vimos caer", dice otra mujer.

En un momento dado, un despachador le pregunta a la persona que llama: "911, ¿está llamando por el accidente aéreo?"

"¡Sí! ¡Lo conseguí en cámara!", grita en respuesta, seguido de: "¡No, no, no, no, no estoy involucrada!".

Algunas llamadas llegan desde más lejos.

—Oh, ¿eso era un avión? Vi explotar algo gigante", dice un hombre.

Otro informa: "Creo que eso es lo que fue, está bien... Estoy en Deerfield, al sur de allí.

Las secuelas del accidente aéreo de Boca Ratón

El subjefe del Cuerpo de Bomberos de Boca Ratón, Michael LaSalle, dijo que las tres personas que estaban en la aeronave murieron y un hombre que estaba en un vehículo en tierra resultó herido.

El herido, Pablo Tafur, dijo que se dirigía a su trabajo cuando el avión cayó del cielo y se estrelló junto a su automóvil.

"Vi que el avión volaba bajo y continuó y lo siguiente que sé es que está en la parte superior, justo frente a mí y explotó, impactó justo en frente de mi auto y se estrelló, traté de desviarme del camino, pero era prácticamente inevitable", dijo Tafur. "Salí del auto que estaba en llamas, a través de las llamas, y llegué a un lugar seguro".

El alcalde de Boca Ratón, Scott Singer, lo calificó como una "trágica pérdida de vidas" mientras hablaba con los periodistas.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y todos los afectados de los fallecidos", dijo.

El accidente será investigado por la FAA y la NTSB, y la investigación podría llevar meses.