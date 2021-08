Líderes se reúnen en Miami para pedir por la libertad de Cuba

El líder de la minoría Republicana en la Cámara de Representante, Kevin McCarthy, fue la principal figura política en el encuentro en que una vez más líderes del exilio y miembros de la comunidad cubana radicada en Miami exigieron al presidente Joe Biden ponerse del lado correcto de la historia, con el pueblo de Cuba que reclama libertad.

"Usted no puede ser líder de un mundo libre y creer que lo que ocurrió el 11 de julio se trata de COVID, se trata de libertad" le dijo abiertamente al presidente de EEUU Joe Biden, el líder de la minoría Republicana en la Cámara de Representante, Kevin McCarthy, durante una visita al sur de la Florida, para apoyar y tomar acciones por la liberación de Cuba.

"Aquí o se está del lado del pueblo y de la causa de la libertad o se está del lado del régimen. Hasta ahora el presidente Biden parece que se ha puesto del lado de los intereses del régimen", aseveró el congresista republicano Mario Díaz Balart.

Junto a él estuvieron los también congresistas Maria Elvira Salazar y Carlos Jiménez, quienes dijeron haber solicitado a la Casa Blanca una reunión para dialogar sobre la situación en la isla y la importancia de alzar la voz ante la comunidad internacional en favor de los cubanos.

Para Salazar el pedido es sencillo: "que traiga a la comunidad internacional y le diga que los EEUU el bastión de la democracia en el mundo está con el pueblo cubano. Y segundo que de luz verde para que podamos prender el internet y que el pueblo cubano decida que quiere hacer".

Las imágenes de lo ocurrido en Cuba el 11 de julio pasado, son inéditas en la historia del régimen comunista en sus largos 62 años de dictadora. Entre sus incontables víctimas actuales, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, todavía está en paradero desconocido.

"Tenemos una oportunidad de hacer la diferencia y requiere liderazgo de la Casa Blanca, del presidente de mostrar su interés y aliarse al pueblo de Cuba, No con las exigencias del régimen, no con remesas, no con la ayuda de Venezuela, acompañar a los que pelean por su libertad, sostuvo el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Estamos preparados para el proceso de transición a la democracia y esta tiene que ser la meta de la administración Biden, dijo un poco más temprano la opositora al régimen Rosa María Paya.

La activista integrante de la Fundación por la Democracia Panamericana dijo que "probablemente la victoria más importante de la primera mitad del siglo XXI que es la libertad de cuba y con ella la estabilidad democrática de toda la región".

La Senadora Annette Taddeo, reaccionó a la presencia del líder de la minoría republicana en la Florida y dijo en un comunicado: "Cuba y su libertad no deberían ser un tema partidista. El levantamiento histórico del pueblo de Cuba contra el régimen es nuestra oportunidad de unirnos y apoyar a los cubanos en la isla que arriesgan sus vidas mientras claman por una Cuba libre".

Aunque la administración Biden, no ha aceptado el diálogo con los líderes políticos que defienden la democracia en Cuba, el compromiso es lograr su acción y que algunas de las propuestas ya planteadas en pos de la liberada de la isla, se pongan en marcha de inmediato.