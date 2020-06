Líderes comunitarios, religiosos y funcionarios de Miami piden justicia y paz

“Demandamos justicia”. Ese fue el tema principal en una conferencia de prensa llevada a cabo en la Iglesia Bautista Antioch Missionary de Miami Gardens, en la que participaron distintas denominaciones de la fe, junto a funcionarios públicos y líderes comunitarios.

En el encuentro hicieron un llamado a la paz, a raíz de las recientes manifestaciones por la muerte de George Floyd, quien se encontraba en custodia policial y que se han tornado violentas a lo largo de todo el país, incluyendo el sur de Florida.

Pidieron que las protestas no degeneren en más violencia y que deben llevarse a cabo de forma pacífica. Se habló de la necesidad de cambiar el sistema porque la muerte de Floyd no es única. A juicio de quienes participaron “es algo que sucede continuamente con una comunidad que no es solamente aquellos que deciden destruir y saquear”.

Se pudo conocer que planean una manifestación que se llevará a cabo en una caravana de carros este miércoles.

Un mensaje que dejó una de las personas que participó en el encuentro fue: que no importaba hacer leyes o crearlas sino se cambiaba el corazón de las personas.