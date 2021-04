Líder de Movimiento San Isidro responde a críticas por decir que no quiere tumbar a la dictadura

Luis Manuel Otero Alcántara se expone cada día al acoso y represión del régimen castrista.

Tanto a él como a los activistas del movimiento San Isidro, el gobierno los ha acusado de propagación de epidemias, los califican de terroristas y contrarrevolucionarios y a cada rato los detienen.

Gloria Ordaz le pregunta: ¿Qué fue lo que quisiste decir exactamente, cuál es el mensaje para el mundo sobre todo, de ustedes que son los que están arriesgando sus vidas dentro de Cuba.

“Primero que todo, usted lo dijo ahora mismo, sería demasiado absurdo que Luis Manuel Otero Alcántara, que ha recibido tanto palo , tanto atropello , mi familia que tiene miedo hablar conmigo, imagínate que yo esté de acuerdo con una dictadura o que quiera negociar con una dictadura o instaurar otro tipo de dictadura”.

Su reacción viene después de recibir críticas de parte de algunos sectores del exilio por publicar esto: “no queremos tumbar la dictadura, nosotros queremos construir la democracia en Cuba”.

“Ahora lo que sí estoy claro es que ese discurso de tumbar una dictadura que cosa es eso, eso es un mango que tú le das con un palo y se cae yo estoy pensando como ciudadano, como artista como cubano cómo se tumba una dictadura cómo se pasa de una dictadura a una democracia cómo inclusive el mismo lenguaje que tiene que acercársele a la gente no es tumbar una dictadura , tumbar una dictadura fue lo que hizo fidel castro, tumbo una dictadura e instauro otra dictadura , nosotros , yo quiero instaurar una democracia”.

El líder del movimiento San Isidro, que ha hecho huelgas de hambre y esta semana policías cubanos lo detuvieron por intentar repartir caramelos a niños de su vecindario envía un mensaje de unión, no de división

“Déjenme espacio porque tampoco yo soy un político ni voy a ser presidente en ningún lado, yo soy artista y desde mi territorio quiero generar una democracia, los animalistas desde su territorio deben generar una democracia, los políticos, cada uno tiene que fragmentar, porque también eso es otra cosa, nos quieren echar al movimiento San Isidro toda la responsabilidad, no la responsabilidad del cambio en Cuba, la transición hacia la democracia tiene que ser de todos”.

Dice estar firme en su lucha mas allá de denunciar públicamente los atropellos de la dictadura, el activismo cívico es lo que él considera logrará un verdadero cambio en la isla.

“Siempre que sigamos en el juego de que la dictadura nos mete preso, nos da golpe y es la denuncia y la denuncia y no construyamos espacios democráticos, espacio donde yo le enseñe a un vecino a un amigo, su derecho”.

Asegura que la gran mayoria del pueblo cubano quiere un cambio, pero algunos tienen miedo y otros no saben como lograrlo.

“Hoy vino un amigo y me dice, yo estoy para lograr un maleconazo, estoy para tumbar la dictadura y yo le dije como se hace eso, dice yo no sé , entonces yo te voy a decir lo que tú si vas a saber hacer: si tú eres un trabajador por cuenta propia y vas a allí a la empresa que te da licencia y exiges tu licencia , millones de trabajadores que hay en este país ahora mismo van a verte como un referente y van a romper el círculo que nos tiene el régimen, que es chocando con nosotros mismos y creyendo que no tenemos derecho a tener un trabajo digno, a tener una alimentación digna y demás, entonces, si te apareces allí como ciudadano a exigir tu derecho de tener libre mercado, de que tú puedes importar o exportar los productos que tú quieras, la dictadura se acabó, porque ahí se te van a sumar millones de gente”.

Y a quienes lo critican, no lo comprenden o mal interpretan sus palabras

“Sigan diciendo, pero les aconsejo que reflexionen, miren, analicen, lean, antes de emitir un criterio. Sobre todo, le digo a la gente que tiene muchos seguidores, influyen dentro de la mentes de otros y pueden mal interpretar cosas a partir de que alguien no leyó. Vamos a dialogar, yo te voy a comprender que tú me critiques, me cuestiones, normal, me duele, porque soy un ser humano, pero se que hay un objetivo final que es la libertad de Cuba.