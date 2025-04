Líder de las Damas de Blanco y su esposo bajo arresto domiciliario en Cuba

La líder del colectivo disidente cubano Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el ex preso político y activista Ángel Moya, confirmaron que están bajo una medida cautelar de arresto domiciliario por reunirse con diplomáticos extranjeros.

“La Seguridad (del Estado, perteneciente al Ministerio del Interior) y la Policía nos arrestaron el jueves en la calle y nos dijeron que estábamos bajo investigación por atentar contra el orden constitucional establecido y por reunirnos con funcionarios diplomáticos”, declaró Moya.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

El activista contó que fueron llevados por separado a dos estaciones diferentes donde estuvieron detenidos por más de 24 horas hasta su liberación el viernes. En el caso Berta, dijo, es por encontrarse con “los americanos”.

Soler asistió el fin de semana pasado a la misa por el Domingo de Ramos acompañada por el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en la isla, Mike Hammer.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Nuestros teléfonos fueron ocupados y lo registraron sin nuestro consentimiento”, denunció Moya y agregó que la sede del colectivo Damas de Blanco en la barriada habanera de Lawton “está sitiada y además no tenemos servicio de internet”.

“Mañana (domingo) vamos a salir porque no aceptamos la prisión domiciliaria, nuestra sede no es un calabozo y desde el punto de vista moral y ético no lo aceptamos”, afirmó.

La anterior detención de ambos disidentes ocurrió el domingo 6 de abril, cuando intentaron asistir a misa en una iglesia católica y, tras su liberación al día siguiente, fue reportada por ellos mismos en redes sociales.

En los últimos años Berta Soler ha denunciado múltiples arrestos temporales a ella y a miembros de la organización que lidera, mayoritariamente los domingos cuando se disponen a acudir a misa y la policía les impide llegar a las iglesias.

El movimiento Damas de Blanco surgió por iniciativa de un grupo de mujeres familiares de los 75 disidentes y periodistas independientes detenidos y sancionados en marzo de 2003 a elevadas condenas de cárcel durante el periodo de represión conocido como la Primavera Negra.

A partir de entonces, las esposas, madres y otros familiares de aquellos presos se identificaron por ir siempre vestidas de blanco y, tras asistir a misa en un templo católico, comenzaron a realizar marchas dominicales para pedir su liberación y se convirtieron en un símbolo de disidencia.

En 2005, las Damas de Blanco recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.