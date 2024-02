Otorgan libertad condicional a abuela acusada de secuestrar a niño de Miami hallado en Canadá

La abuela de Jorge "JoJo" Morales, el niño autista de 6 años de Miami que fue hallado en Canadá meses después de haber sido presuntamente secuestrado por su padre, recibió el jueves libertad condicional como parte de un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable.

Lilliam Morales, de 70 años, compareció el jueves en corte en Miami-Dade, donde fue sentenciada a 10 años de libertad condicional.

La fiscalía acordó retirar un cargo de secuestro en contra de la mujer a cambio de declararse culpable de un cargo de llevarse a un niño del estado y un cargo de interferencia con la custodia de un menor.

Jorge "JoJo" Morales

También se le ordenó mantenerse alejada de su nieto y su nuera, Yanet Leal Concepción.

Durante la audiencia, Concepción hizo una emotiva declaración por teléfono catalogando el hecho como "la peor pesadilla para un padre", mientras luchaba por contener el llanto y se dirigía a Lilliam Morales.

"Cuando me estaba divorciando, tú me dijiste que ibas a mostrarme lo que es obtener un divorcio", dijo. "En mi corazón, no estaba preparada para el terror que estabas lista para causar. He vivido en paranoia durante años desde que me divorcié de tu hijo Jorge".

JoJo desapareció el 27 de agosto del 2022 después de que su padre, Jorge Gabriel Morales, no lo devolvió a su madre como estipulaba un acuerdo de custodia, de acuerdo con las autoridades.

Se emitió una alerta por la desaparición del menor, en la que se nombraba a su padre y a su abuela. Ambos fueron detenidos por la Policía Montada de Canadá el 30 de octubre del 2022, luego de que Jojo fue visto con su padre en un Walmart de New Brunswick.

Jorge Gabriel Morales, Lilliam Morales

La policía encontró a Lilliam Morales en una cabaña a unos 40 minutos de distancia.

Tanto el padre como la abuela fueron extraditados posteriormente a Miami-Dade para enfrentar cargos.

Jorge Gabriel Morales, de 46 años, enfrenta cargos de interferencia con la custodia, llevarse a un menor del estado, agresión agravada, abuso infantil e intento de falso aprisionamiento, de acuerdo con registros judiciales. Permanece detenido si derecho a fianza y el inicio de su juicio está previsto para abril próximo..

JoJo se reencontró con su madre el 22 de noviembre del 2022 en el Aeropuerto Internacional de Miami.