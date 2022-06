Ley que limita el aborto enfrenta obstáculos en Florida

Tras el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto, las nuevas restricciones en la Florida enfrentan su primer reto en una corte estatal, antes de que entren en vigor tan pronto como el próximo viernes.

Hace dos meses el gobernador de la Florida firmó la ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de gestación sin excepción en casos de violación o incesto. Hasta ahora la ley lo permite hasta las 24 semanas.

El Dr. Shelly Tien, testigo a favor del caso de La organización Planned Parenthood y la Unión para las Libertades Civiles que presentaron la demanda en la corte en Tallahassee, dice:

“Mujeres y niñas que necesitan abortos después de las 15 semanas tienden a estar en las más difíciles de las circunstancias”.

Alegan que la nueva ley sobre el aborto en la Florida viola el derecho a la privacidad en la constitución del estado que dice explícitamente que el gobierno no puede intervenir en las vidas privadas de los ciudadanos.

Abogamos muy fuertemente a favor de la prohibición a partir de las 15 semanas es claramente la voluntad del pueblo a través de sus representantes dijo esta activista en contra del aborto.

En cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Derogar el Derecho Constitucional al aborto, la más reciente encuesta de NPR/PBS/Marist, con un elevado margen de error de +/- 4.9 %, muestra que el 56% se opone y 40% lo apoya.

Expertos en la ley, afirman que el principio de privacidad no impidió el fallo de la mayoría en la Corte Suprema

Alberto Milián, juez de Miami-Dade, dice:

“Lo que ha dicho la Corte Suprema es que si algo no está expresamente considerado en la Constitución, y previamente no fue contemplado en 1868, entonces ya la Constitución no sirve como una sombrilla para proteger los derechos civiles”.

Hay otros derechos constitucionales que podrían estar en juego.

“Solamente hasta los años 60 algunos estados no permitían tener anticonceptivos para las parejas, el gobierno se metía en cuestiones como el matrimonio, que un hombre blanco no se podía casar con una mujer negra. Todo eso fueron decisiones tomadas por la Corte Suprema que expandieron los derechos civiles”.

De hecho, el juez conservador Clarence Thomas mencionó el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho que la corte suprema podría revisar.