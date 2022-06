Le robaron sus ahorros apoderándose de su celular

Hoy en día manejamos todas nuestras cuentas desde nuestro celular y los estafadores lo saben. Por eso, recientemente hackers lograron apoderarse del celular de una residente del sur de la Florida y sin que ella lo detectara, ingresaron a su cuenta bancaria y le robaron sus ahorros.

Verónica Pinto dice que ni siquiera se enteró cuando le robaron todo. “Me vi indefensa totalmente e impotente”, dice Pinto. Sucedió por internet y empezó cuando su teléfono celular dejo de funcionar. “Me di cuenta que mi celular se había quedado sin línea un lunes, y totalmente muerto, no podía recibir ni hacer llamadas”, dice.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Pinto cuenta que logro arreglar la situación con la compañía celular que le dijo que alguien había hecho un cambio, pero “en esa misma semana, el viernes 18 de marzo me sucede lo mismo. Me bloquean el teléfono, pero ya de una manera de que no puedo ni siquiera llamar al 611 o sea literalmente el teléfono estaba muerto”.

Acto seguido, le llegaron tres correos electrónicos de su banco, Wells Fargo. “El primero es diciéndome como más o menos como a las una de la tarde que están cambiando mi password, a la una y cinco están domiciliando a una compañía, y a la una y cuarto hicieron la extracción del dinero a través de una wire transfer por el monto de 22-mil dólares”, dice Pinto. Dice que inmediatamente fue al banco. “Pedí la cita, me la dieron a las cinco de la tarde de ese día e inmediatamente también fui a la taquilla y pedí un estado de cuenta para corroborar si el dinero estaba o no estaba y evidentemente lo habían sacado”, dice Pinto.

Wells Fargo inicio una investigación por supuesto fraude y le recomendó a Verónica que también se lo reportara a las autoridades. Ella presento una queja con la policía de Miami-Dade, con la comisión federal de comercio y con la unidad del FBI que investiga crímenes cibernéticos. En sus quejas incluyo una carta de Metro by Tmobile, confirmando que alguien había logrado robarle la información de su celular. “Recibí una llamada del banco diciéndome que me iban a devolver el dinero”, dice Pinto. Pero la felicidad no le duro mucho. Después de esa llamada recibí dos cartas firmemente diciéndome que yo había dado el password, que fue una situación muy irregular y que el banco no se podía hacer, darme garantía de devolverme el dinero porque posiblemente el titular de la cuenta donde fue ese dinero no tenía los fondos disponibles”, dice la mujer.

Fue ahí que contactó a Telemundo 51 Responde y nosotros le enviamos todos los reportes y documentos a Wells Fargo. “Nosotros hablamos un miércoles y el jueves ya yo estaba recibiendo una llamada del banco a las cinco de la tarde, diciéndome que no me preocupara que me iban a devolver el dinero”, dice Pinto.

Aunque por privacidad no pueden hablar del caso de Pinto, en un comunicado Well Fargo nos dijo “Cuando un cliente nos notifica sobre un posible fraude, tenemos un proceso de investigación exhaustivo y trabajamos para recopilar toda la información que necesitamos…Si un estafador obtiene acceso a la cuenta de un cliente sin la participación del cliente, reembolsamos a la víctima del fraude”. Verónica Pinto dice que “la moraleja es hay que revisar la cuenta todos los días”.

Tanto Wells Fargo como Metro by Tmobile recomiendan proteger tu celular colocando un código o PIN personal para que nadie pueda hacer cambios sin tu consentimiento.