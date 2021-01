El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con University of Miami Health System. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Miami. Haz clic aquí para conocer más sobre University of Miami Health System.

Puede que no le prestes mucha atención a la apariencia de tus uñas. Incluso si te haces manicuras y pedicuras con regularidad, puedes no notar los síntomas de una amenaza mortal para tu salud, una que puede estar escondiéndose bajo el esmalte.

Esa amenaza puede ser un tumor. Estas lesiones, que se encuentran justo debajo de las láminas de las uñas, pueden desarrollarse en los dedos de las manos y los pies. Y, si bien no obtienen el tipo de notoriedad que tienen otros tumores corporales, también pueden ser benignos o cancerosos—de hecho, pueden ser de diferentes tipos de cáncer. De esta manera, estos tumores pueden variar en apariencia y tamaño.

Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo un tumor en las uñas? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Atento a estas señales

Las decoloraciones en o debajo de la uña pueden ser una señal de alerta. A menudo, uno las considera normales y las ignora, pero no debería ser así. El tumor de uñas más grave, el melanoma, puede verse como una línea o raya marrón, negra o gris en la uña o debajo de ella. La uña puede partirse o parecer escamosa. La textura de la uña puede ser delgada, desigual o estriada. Se pueden formar protuberancias debajo o alrededor de la uña. Cuando hay varias uñas afectadas, es menos probable que se trate de algún tipo de cáncer.

"El cáncer de piel puede aparecer como una raya marrón o negra que recorre la uña", dice el Dr. Brian Morrison, dermatólogo del Sylvester Comprehensive Cancer Center. "Muchos de mis pacientes de color se sorprenden al saber eso". De hecho, las personas con piel más oscura son particularmente vulnerables a los riesgos de los tumores de uñas por esta misma razón.

Y aunque esto pueda parecer una preocupación estética, la metástasis de un tumor canceroso puede ser fatal. “Esto es lo que mató a Bob Marley", dice Morrison. "Tenía un melanoma subungueal [debajo de la placa de la uña] en el dedo del pie".

“Si bien las personas de color no es que tengan una mayor probabilidad de tener tumores en las uñas, es menos probable que busquen atención dermatológica para exámenes de rutina y de detección de cáncer de piel, incluida una evaluación de las 20 uñas”, dice Morrison.

Algunos tumores de uñas son cancerosos; otros son simplemente antiestéticos o incómodos

Los crecimientos malignos (cancerosos) y benignos (no cancerosos) pueden tener un aspecto similar. Para un diagnóstico y tratamiento precisos, se necesita un examen dermatológico y, potencialmente, una biopsia.

Morrison, junto al equipo de dermatólogos oncológicos de Sylvester, tratan tumores malignos de las uñas, como:

Melanoma

Carcinoma de células escamosas (o enfermedad de Bowen)

Carcinoma onicocítico

Los tumores benignos de uñas incluyen:

Onicopapiloma

Nevo (lunares)

Lentigo

Onicomatricoma

Tumor glómico

Respuestas a preguntas frecuentes

¿Son estos tumores contagiosos?

No. Pero el carcinoma de células escamosas de la uña se ha relacionado al virus del papiloma humano (VPH), que es infeccioso y puede causar verrugas. “Es posible que la vacuna contra el VPH pueda ayudar a proteger contra este tipo de tumor canceroso”, dice Morrison. “Se necesita realizar más investigaciones para confirmar cualquier beneficio real”.

¿Cuál es el tratamiento para los tumores malignos de las uñas?

“El tratamiento recomendado es la escicsión quirúrgica de la lesión”, dice Morrison. “Los tumores no malignos no siempre requieren extirpación quirúrgica a menos que sean dolorosos o sintomáticos”.

¿Cuáles son los posibles resultados del tratamiento?

“El resultado para los pacientes depende de dónde se encuentre el tumor y qué tan agresivamente se trate”, dice Morrison. “La escisión de la matriz ungueal completa [las células que forman la parte dura de la uña] puede resultar en una distrofia ungueal permanente, como una uña partida. Cuando un tumor afecta solo la matriz distal—las células que forman la parte inferior de la uña—es menos probable que una biopsia o cirugía cause daños visibles, ya que está oculta debajo de la placa de la uña restante".

Todos, y especialmente aquellos con piel oscura, deben tener en cuenta los cambios en la apariencia o textura de sus uñas. Si vez algo sospechoso, no lo ignores ni asumas que se resolverá por sí solo. Visita a un dermatólogo para un examen y recibir un tratamiento adecuado.

