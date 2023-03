Las repercusiones para Miami del cierre de bancos en EEUU

La quiebra del banco Silicon Valley con sede en California tiene consecuencias en Miami donde el año pasado abrió una sucursal en la avenida Brickell y la calle 14 para servir a las empresas tecnológicas que despegaban en el sur de Florida.

El economista Tulio Rodríguez precisa que "este banco se dedicaba dos situaciones especiales. El les daba a las compañías de tecnología crédito y las atendía. Y también les daba crédito a ciertas compañías de medicina. Las compañías de tecnología en los últimos 24 meses han ido sufriendo y uno ve como el valor de sus acciones se han ido deteriorando".

El banco Silicon Valley fundado en 1983 se anunciaba como el socio financiero para la economía de la innovación. Su crisis vino luego de que subieran los intereses, pues cada vez más clientes comenzaron a retirar su dinero para pagar gastos y deudas, por ello al ver sus depósitos drenados el banco acudió a inversiones en bonos.

Gabriela Berrospi, la experta financiera de “Latino Wall Street”, explica que "lo que paso fue que invirtieron en bonos cuando las tasas de intereses estaban muy bajas. Y comenzó el final del banco más importante para la industria tecnológica".

El economista advierte que ante esa nueva realidad "los bonos no rinden absolutamente nada tienen que seguirlos vendiendo para seguir cubriendo los retiros de los clientes hasta que llega el momento que no tienen más alternativa que cerrar las puertas porque no tienen más dinero".

Las cuentas del banco Silicon Valley están protegidas por el FDIC pero solo hasta los 250 mil dólares que parece mucho dinero para un individuo pero recuerde muchos de sus clientes son empresas.

"La mayoría de las personas, más de 87%, tienen más de 250 mil dólares, tenían millones de dólares", asegura la experta financiera de “Latino Wall Street”.

Al conocerse que otro banco, Signature Bank con sede en Nueva York, también había quebrado el presidente Joe Biden aseguró esta mañana "que todos los clientes que tenían depósitos en estos bancos pueden estar seguros que están protegidos y tendrán acceso a su dinero a partir de hoy" y también aseguró que los contribuyentes no pagarán por estas pérdidas.

Biden responsabilizó a la administración de los bancos y aseguró a todos los estadounidenses que "el sistema bancario está seguro", algo con lo que coincide el economista Tulio Rodríguez, quien apuntó: "No siento que estamos en la situación del 2008".

El alcalde de Miami, Francis Suárez, quien fue citado por el banco dándole la bienvenida cuando abrió en su sucursal de Brickell, dijo que no estaba opinando al respecto luego de que intentamos entrevistarlo en busca se su reacción.