“Las máscaras no funcionan”: dueño de mercado deja ir sin protección a clientes y empleados

Se hace viral el video de una tienda de comestibles en Naples, donde casi todos los empleados y clientes de un supermercado, estaban sin máscara en el lugar.

Las regulaciones del condado Collier requieren máscaras en lugares públicos, pero tras la revelación de estas imágenes es evidente que estas reglas no se están haciendo cumplir en todos los lugares.

Un letrero afuera del establecimiento decía que los clientes no tienen que usar mascarillas si tienen una condición médica que les impida hacerlo y que los empleados de la tienda "no pueden legalmente preguntarles" al respecto para verificar.

Aflie Oakes, propietario del supermercado Oakes Farms Seed to Table, dijo: "Sé que las máscaras no funcionan, y sé que el virus no ha matado a 400.000 personas en este país. Eso es una tontería total ... ¿Por qué no cerramos el mundo debido a un ataque cardíaco? ¿Por qué no bloqueamos las ciudades debido a un ataque cardíaco?".

Para muchos el mercado es indudablemente un lugar atípico pues la mayoría de las tiendas y supermercados de la zona si siguen las reglas que exigen máscaras en los negocios. El comisionado del condado de Collier, Andy Solis, quien propuso el mandato de la máscara, expresó su frustración al respecto.