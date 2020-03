Las autoridades supervisan cumplimiento de medidas de seguridad por coronavirus

La orden ejecutiva firmada por el alcalde Carlos Giménez obliga a los negocios considerados esenciales, como los restaurantes que guarden todas las normas de distancia social y limpieza para proteger a sus clientes.

Alvaro Zabaleta, vocero de la Policía de Miami Dade dijo: “Estamos en las calles revisando los negocios, revisando que los residentes estén cumpliendo con la orden ejecutiva firmada por el alcalde Giménez”.

Hoy oficiales de policía del condado recorrieron diversos negocios de comida para verificar el cumplimiento de las nuevas reglas. “Estamos aquí para asegurarnos que están al tanto de todas las reglas a partir de ahora”, aseguró.

Algunos empleadores aseguran que siguen al pie de la letra las disposiciones: Mónica, gerente de un negocio, dijo: “Nosotros como patronos estamos siguiendo las reglas del límite de 10 personas, asegurando que estemos limpiando todas las superficies, y pidiéndoles a las personas a la vez que entran seis pies de distancia”.

Zabaleta agregó que “es obligación de los negocios establecer algún tipo de planificación para que aseguren que las ordenes que están efectuadas a través de la orden de emergencia firmada por el alcalde, se puedan cumplir”.

Otros negocios no esenciales deben permanecer cerrados. En caso de los que no cumplan con esta orden pueden ser sancionados. En la jornada de hoy no hubo arrestos.