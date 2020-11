Hoy es viernes 20 de noviembre y estas son las principales noticias del día:

1.- A una semana del Día de Acción de Gracias, los Centros para el Control de Enfermedades piden a los estadounidenses que eviten los viajes y las reuniones familiares. La recomendación surge tras dispararse los contagios y muertes por coronavirus. Si ya tiene un vuelo programado y desea cancelar su reservación, contacte a su aerolínea para ver si recibe un reembolso o un crédito.

2.- Cientos de residentes y dueños negocios de Miami, afectados por la pandemia, ya pueden contar con el plan de ayuda creado por las autoridades de la ciudad, que contempla $8.5 millones de dólares para aliviar la problemática de desalojo y pérdida de empleo. Aquí más detalles sobre cómo aplicar.

3.- A partir del domingo 29 de noviembre comenzará a operar un nuevo servicio de ferry de la compañía Poseidón entre el downtown de Miami y South Beach. El transbordador, de 65 pies, llevará hasta 149 personas a través de la bahía. Irá desde el James L. Knight Center hasta la marina de Bentley Bay. Tardará 16 minutos en cada sentido y la tarifa será de $3 por trayecto.

4.- Quien no use mascarilla en público en Cayo Hueso, será multado a partir de hoy, así lo decidió unánimemente la comisión de la ciudad. Toda persona mayor de 6 años deberá usarla tenga o no distancia social y quien desobedezca enfrentará penalidades civiles y hasta criminales, incluyendo multas por hasta $500 para quienes incurran en la falta varias veces.

5.- Ozuna encendió las redes sociales al publicar una foto donde aparece con solo una pequeña toalla cubriendo su entrepierna, mientras yace recostado en el piso frente a una piscina. A dos horas de haber realizado la publicación, la foto contaba con más de medio millón de likes y alrededor de 81,000 comentarios.

Para más noticias visita Telemundo51.com