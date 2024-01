Hoy es jueves 25 de enero y estas son las principales noticias del día:

1.- Un hombre fue atacado por dos enmascarados armados anoche cuando salía de trabajar en la zona de almacenes de Medley. El trabajador fue acuchillado y golpeado con un bate. La víctima, que reaccionó disparando un arma de fuego, fue trasladada al hospital Jackson Memorial en estado grave pero estable. Los asaltantes huyeron en un auto que los esperaba.

2.- Rescataron los cadáveres de las dos personas que viajaban en una avioneta que cayó en los Everglades. La Cessna 172 partió desde el aeropuerto de North Perry, en Hollywood, la noche del martes y desapareció del radar pocos minutos después. Las autoridades investigan qué ocasionó el accidente. En el último año, cinco aviones pequeños se han estrellado tras salir de North Perry, con saldo de seis víctimas mortales.

3.- La Cámara de Representantes de Florida aprobó por amplia mayoría, y con el apoyo de varios demócratas, el proyecto de ley HB-1 que prohíbe que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales en el estado. Los promotores de esta ley argumentan que las redes exponen a los niños al acoso y a los depredadores sexuales y pueden provocar depresión, suicidio y una obsesión adictiva. Quienes se oponen al proyecto consideran que la prohibición es inconstitucional. El proyecto ahora pasará al Senado estatal.

4.- La policía recuerda a los conductores que la ley Move Over, que fue ampliada desde el 1 de enero, los obliga a reducir la velocidad cuando haya cualquier auto al lado de la carretera, no solo vehículos de emergencia. Quienes no cumplan lo establecido, podrían enfrentar multas de hasta $158 y puntos en su licencia de conducir. La Patrulla de Carreteras de Florida estará vigilando para hacer cumplir la ley.

5.- Miami se prepara para recibir a unos 18,000 corredores que participarán en el tradicional Maratón de Miami. Los organizadores aconsejan a quienes corren por primera vez por las calles de Miami, que tomen en cuenta los cambios de clima, la humedad y la altura de los puentes, para mejorar su rendimiento a lo largo de la carrera.