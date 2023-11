Tras las rejas un hombre acusado de secuestrar y abusar de una mujer en Miami-Dade. Y roban camión blindado en Miami Gardens, buscan a los sospechosos.

Hoy es viernes 3 de noviembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Un hombre de 43 años está tras las rejas acusado de secuestrar, golpear y abusar sexualmente de una adolescente de 17 en Miami-Dade. El sujeto sorprendió a la joven mientras ella caminaba por una calle; la agarró, la llevo a su casa, cerró la puerta y luego de empujarla abusó sexualmente de ella. La mujer comenzó a gritar y el sospechoso entonces la dejó ir.

2.- Quedó captado en cámara un cliente que agrede al cajero de una gasolinera en Miami Springs. No se conoce como comenzó la discusión, pero en las imágenes se ve al hombre tornarse cada vez más violento, tirando y rompiendo las mercancías. Al punto que hace huir al empleado. Ocurrió en la calle 36 del noroeste hace una semana y la policía de Miami Springs pide ayuda a quien pueda colaborar para identificar y localizar al agresor.

3.- Se busca a los responsables de robar dinero de un camión blindado en Miami Gardens. Ocurrió cuando un empleado recargaba un cajero automático. Los sospechosos le apuntaron con armas y se llevaron una cantidad no revelada de dinero. El FBI ha divulgado fotos de los atracadores, a los que está buscando.

4.- El domingo cambia la hora en Estados Unidos y el senador Marco Rubio es promotor de la llamada ley de la protección de la luz solar, una propuesta para hacer permanente el horario de verano. El proyecto recibió una primera aprobación en el Senado. Rubio está pidiendo al Congreso aprobar definitivamente su propuesta de ley, y así aprovechar una hora más la luz del sol. Mientras, este domingo nuestros relojes retrocederán una hora.

5.- La inteligencia artificial nos trae de regreso a la icónica agrupación The Beatles, que a más de 50 años de su separación y con 2 de sus miembros fallecidos, estrenan hoy el sencillo Now and then, con la voz original de John Lennon. El tema fue grabado en 1978, y años más tarde Yoko Ono le entregó la cinta a Paul McCartney, pero no fue hasta ahora que, gracias a la inteligencia artificial, pudo llegar a sus fanáticos.