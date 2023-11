Hoy es miércoles 1° de noviembre y estas son las principales noticias del día:

1.- A un policía de Miami-Dade se le negó la fianza luego de ser acusado de abusar sexualmente de tres menores de edad. Se trata de Daniel Ramos, de 40 años, quien fue arrestado el lunes tras ser señalado de varios delitos contra menores. De acuerdo con el informe oficial, Ramos enfrenta tres cargos por agresión sexual, dos cargos por acoso y dos cargos por exhibición sexual a menores de edad. Una de las víctimas tiene menos de 12 años.

2.- Se confirmó la muerte de un hombre tiroteado en un lujoso condominio de Aventura. La persona que le disparó se dio a la fuga. Este incidente ocurrió cerca de las 5 de la maañana de este martes, frente al lobby del condominio Turnberry on the Green, ubicado en el 19501 de West Country Club Drive. La policía aún no tiene mayores detalles del caso.

3.- Un hombre que estaba preso por asesinato en primer grado ahora está acusado de intentar asesinar a otro recluso. Joan Depaz se acercó al hombre por detrás y comenzo a atacarlo por el cuello con un objeto cortante, sin haber sido provocado. La víctima giró y comenzó a defenderse, hasta que guardias de la cárcel los controlaron. El preso herido fue identificado como Josué Cao, quien está en el hospital Jackson Memorial.

4.- Rescataron al piloto cuya avioneta se estrelló este martes en los Everglades cerca de las dos de la madrugada. El piloto logró salir de la aeronave parcialmente sumergida en un pantano y se puso a salvo en un ala del aparato. Los bomberos de Miami-Dade llegaron en helicóptero y un socorrista bajó por una cuerda y lo puso a salvo. El hombre fue llevado al hospital Memorial de Hollywood, mientras investigan las causas del accidente.

5.- Ahora que terminó Halloween ya viene la temporada de Mariah Carey. La reina de la Navidad se ha descongelado oficialmente y ya es el momento de sacar las luces y las canciones navideñas. Como la icónica canción de Mariah Carey "All I want for Christmas is you!". La estrella del pop publicó en la red "X" su cuenta regresiva para la Navidad. Escuchó a sus fanáticos y anticipó que ya se está descongelando.