Hoy es jueves 28 de septiembre y estas son las principales noticias del día:

1.- La ciudad de Hialeah aprobó su nuevo presupuesto para el año fiscal, que asciende a 400 millones de dólares, unos 13 millones más que el año pasado. La decisión mantenía enfrentado al alcalde Esteban Bovo con uno de los concejales de la ciudad, quien se oponia a la subida del 8% del agua. El alcalde agregó que no se sube el amillaramiento y que los fondos adicionales vendrán gracias al aumento en los valores a la propiedad. Asimismo, se invertirá en seguridad, parques públicos y calles nuevas.

2.- La comunidad de Surfside sigue dividida con relación a los planes de desarrollo en el sitio donde se desplomaron las torres Champlain. La manzana de la discordia en una reunión de la comision, fue la propuesta de utilizar parte de la calle 88, donde estaría el memorial, como área designada para camiones de basura y zonas de carga. Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo.

3.- En Miami-Dade arrestaron a dos hermanos gemelos captados en camara botando supuestamente electrodomésticos, muebles y otros artículos, de un camión y los arrojaban a un lugar público. Las autoridades advierten que el vertido ilegal de basura es un delito grave en Miami-Dade, que es castigado con multas, incautación de vehículos y arrestos. Esto ocurrió en julio pasado.

4.- El Inter de Lionel Messi no se coronó anoche en la final de la US Open Cup, que usted pudo ver por Telemundo 51. El Houston Dynamo venció dos goles por uno al Inter Miami, que no contó con la presencia del astro argentino, quien presentaba una molestia física. La derrota es la primera que sufre el equipo de Gerardo "Tata" Martino como local desde su llegada al equipo.

5- Estados Unidos amplió hasta cinco años la validez de ciertos permisos de trabajo para inmigrantes. Las nuevas medidas benefician a extranjeros autorizados a emplearse, que cuentan con estatus de refugiados, amparo humanitario y asilo. También aquellos a quienes se les ha postergado la deportación. Esta ampliación se produce casi una semana después de que el gobierno de Joe Biden anunciara una extensión de 18 meses del TPS para venezolanos.