Hoy es miércoles 27 de septiembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Un tiroteo ocurrido anoche en un negocio de Miami-Gardens es investigado por la policia. La investigación preliminar señala que se trata de un homicidio-suicidio. Todo comenzó cuando un hombre entró a una tienda Big Lots le disparó a una mujer, salió de la tienda y luego se pego un tiro, ambos fueron declarados muertos en la escena. por ahora no se sabe si exisitia una relacion entre las personas tampoco se a revelado las identidaes.

2.- La policía divulgó el retrato hablado del sospechoso de intento de secuestro de un niño de dos años en el parque Southridge, en el 11250 del suroeste y la calle 192, en Miami-Dade. La madre del menor fue quien evitó que el sospechoso se llevara al menor en su auto el pasado 15 de septiembre.

3.- En Miramar fue detenido un hombre que se subio a una ambulancia y se negó a bajar del vehículo.

Todd Booth, de 32 años, hizo yoga, fumó y se mantuvo por varias horas en el techo. Luego fue llevado para una evaluación mental.

4.- Tres personas fueron aerotransportadas a hospitales locales, luego de un accidente maritimo ocurrido la tarde del martes en la Bahía de Biscayne. En imágenes se pudo ver a los equipos de rescate rodeando la embarcación accidentada cerca de la marina Blackpoint.

5.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció una buena noticia para quienes tienen visa de no inmigrante y desean renovar o cambiar su estatus. A partir del primero de octubre, no habrá que pagar la tarifa de 85 dólares que se cobra actualmente por la toma de huellas. Esta exención beneficia a quienes deban someter el formulario I-539 para cambiar o extender su estatus de "no inmigrante".