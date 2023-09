Hoy es miércoles 13 de septiembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Comenzamos con el hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer dentro de su propia casa. De acuerdo con el informe de las autoridades, las víctimas presentaban impactos de bala. El macabro hallazgo lo hicieron los hijos menores de la mujer, al llegar a la vivienda, ubicada en Miami Gardens.

2.- Wan-Xin Li, de 46 años, fue arrestada por supuestamente operar salones de masajes como fachadas de prostitución en dos condados. Uno en Oakland park, en el condado de Broward, y otro en Stuart, en el condado Martin. Los investigadores también determinaron que li era propietaria de un edificio y poseía una tienda en un centro comercial en Stuart.

3.- A partir de hoy miércoles los solicitantes de asilo deben llevar un intérprete para su entrevista en caso de no tener un inglés fluido. El intérprete no podrá ser el abogado del solicitante ni un testigo del proceso. La medida aplicará desde hoy miércoles 13 de septiembre. Se advierte que, en caso de no cumplirla, se pone en riesgo el proceso.

4.- El alcalde de Hialeah Esteban Bovo termino el presupuesto de la ciudad, que cuenta con un aumento en los valores de la propiedad. Según Bovo, los ya propietarios de viviendas no va a sentir un aumento significativo como lo pudieran sentir quienes estan adquiriendo propiedades en este momento. El presupuesto tambien incluye mejoría de parques, calles e infraestructura. Hoy a las 7 de la noche habrá una reunión especial para discutir el presupuesto para el nuevo año fiscal.

5.- Y Shakira hizo historia al ser la primera artista suramericana homenajeada con el Video Vanguard Award, que recibió en medio de gritos ensordecedores del público. Antes de recibir el premio, Shakira ofreció una actuación electrizante. Cantó y bailó sus temas más icónicos e hizo que la multitud se pusiera de pie, cantando en español.