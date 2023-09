Hoy es viernes 1° de agosto y estas son las principales noticias del día:

1.- Comenzamos con un accidente mortal que cobró la vida de un sospechoso de robo. El automóvil tipo sedán en que se movilizaba quedó partido en dos pedazos, tras estrellarse contra un árbol, en el cruce de la calle 58 y la avenida 15 del noroeste, en Brownsville. La persecución comenzó después del robo de una cartera a una mujer en una estación de gasolina ubicada en el 3080 la calle 54 del noroeste de Miami.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

2.- Un auto robado chocó contra otro y luego fue a estrellarse contra otros vehículos y una casa en el área del 3100 de Davie Boulevard, en Fort Lauderdale, tras una persecución policial. Cuatro sospechosos terminaron en custodia de las autoridades. Uno de los ocupantes de un auto blanco fue hospitalizado con lesiones serias, otro fue atendido en la escena. Dentro del vehículo, la policía encontró armas de fuego y máscaras.

3.- El presidente Biden anunció que viajará a la Florida mañana sábado. Evaluará de primera mano los daños causados por el huracán Idalia que, como recordarán, tocó tierra en nuestro estado, como huracán categoría tres. El presidente aprobó la declaración de desastre para la Florida, dando paso a la entrega de fondos federales para los condados afectados.

4.- Estados Unidos liberó a los dos pilotos que escaparon de Cuba y llegaron a los Cayos de la Florida a bordo de un ala delta motorizada el pasado 25 de marzo. Ismael Hernández Chirino y David López Alfonso volaron desde la base de Tarará, en Cuba, hasta el aeropuerto de Cayo Hueso. ttras la fuga, el club de aviación de Cuba los calificó de "traidores" y reclamó la devolución inmediata del equipo ultraligero usado para escapar.

5.- Este feriado por el Día del Trabajo la AAA activa su programa de grúas "Tow to go". Es a partir de las 6 de la tarde de hoy viernes 1 de septiembre, hasta las 6 de la mañana del martes 5 de septiembre. Al llamar al 855-2-tow-2-go envían una grúa gratis para transportar al conductor y su vehículo a un lugar seguro, dentro de un radio de 10 millas. En 25 años, Tow to go ha retirado de la carretera a más de 25,000 conductores ebrios.