Hoy es jueves 16 de julio y estas son las principales noticias del día:

1.- El gobernador Ron DeSantis aseguró que enviará personal de apoyo a los hospitales del sur de la Florida, donde aumenta dramáticamente el contagio de coronavirus. Dijo que el estado dejará de trabajar con laboratorios que tardan en entregar resultados de las pruebas o con algunos que sólo entregan exámenes con resultados positivos y no reportan los negativos.

2.- Miami-Dade comenzó a reclutar rastreadores de contactos de COVID-19, cuya misión es intentar destruir la red de infección conectando con la persona enferma y luego con sus posibles contactos. Se cree que cada infectado contagia a tres personas. El hospital Larkin cuenta con un equipo de más de 1,000 rastreadores voluntarios y ofrece un curso de formación gratis en español.

3.- El delirio o las alucinaciones podrían ser un nuevo síntoma del COVID-19. Según los expertos, algunos pacientes experimentan delirio "hiperactivo", que produce agitación y paranoia, mientras otros pasan por un proceso "hipoactivo", caracterizado por visiones y confusión. Estudios recientes sugieren que esto podría deberse a períodos prolongados de falta de oxígeno.

4.- Un segundo paquete de estímulo económico pudiera comenzar a ser debatido la próxima semana. La propuesta contempla un pago de $1,200 para quienes ganen hasta $40,000. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, presentará el plan de $1,300 millones mientras los demócratas defenderán el suyo de $3,000 millones, que incluye a los indocumentados.

5.- Hoy se cumplen 17 años de la muerte de Celia Cruz, "La guarachera de Cuba" y la reina de la salsa. Celia conquistó a millones con su talento y sobrepasó fronteras con su carisma y su pasión.

