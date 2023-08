Hoy es miércoles 16 de agosto y estas son las principales noticias del día:

1.- Policía busca a un hombre sospechoso de robo y asalto sexual. Según el reporte policial, un hombre y una mujer fueron abordados dentro de un auto en Fort Lauderdale. El sujeto tomó el lugar del conductor y se llevó el auto con la mujer. Durante dos horas, la llevó a sacar dinero de un cajero automático y la asaltó sexualmente. Luego huyó a pie.

2.- Y un conductor de Uber está acusado de intentar abusar sexualmente de una pasajera. En este caso la chica tiene 25 años e iba dormida en el auto. Según la policía, el incidente ocurrió el viernes pasado en North Miami Beach. Ayer compareció en corte el hombre de 43 años identificado como Alejandro Andrés Tochoy. Según la denuncia, el conductor la recogió embriagada tras un encuentro con amigos, ella se durmió y cuando despertó él la estaba manoseando. El hombre terminó en la cárcel.

3.- Yonerkis Turcaz, de 40 años y residente de la ciudad de Miami, compareció en corte acusado de agresión con agravantes con un arma mortífera, luego de que intentara matar a su novia con un machete. El incidente ocurrió a solo un mes de relación con la víctima. Turcaz golpeó a su novia con la parte trasera de un machete mientras ella dormía. Al día siguiente, quiso hablarle, pero la mujer se negó por lo que la amenazó con matarla y la hirió en el antebrazo derecho.

4.- La revolución de Leo Messi en el Inter Miami acaricia una proeza impresionante ya que el conjunto disputará este sábado la primera final de su historia tras aplastar anoche 1 por 4 al Philadelphia Union en las semifinales de la Leagues Cup. Messi firmó su noveno gol en seis partidos con el Inter Miami, que lleva seis triunfos seguidos desde que el 10 aterrizó en Florida. El Inter se enfrentará en la final a Nashville.

5.- El Miami Seaquarium ha dado un reporte sobre la salud de la ballena orca Lolita: dicen que su salud está estable y mejorando, que come bien, unas 115 libras de salmón, arenque, y calamar por día, que pasa la mayor parte del tiempo nadando, jugando y solicitando la atención de sus entrenadores en su piscina que se limpia tres veces por semana, que usa ozono en vez de cloro, y que no está abierta al público. Sobre su traslado a un santuario en el mar se dijo en marzo que podria ser en avión militar, pero aun no hay fecha precisa.