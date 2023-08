Las 5 del 51- Las principales noticias del día

1.

La esposa del director de la policía de Miami Dade le jaló el brazo salvando su vida, según el comunicado de la familia. La herida resultante fue seria, pero no fatal. El comunicado también dice que en ningún momento hubo agresión física. Sin embargo, el reporte de la policía de tampa señala que un testigo le dijo a sheriffs que un hombre y una mujer tenían una pelea verbal, el hombre sacó un arma, se apuntó a la cabeza y dijo lo voy a terminar aquí.

2.

Una exhibición de maniobras ilegales por varios vehículos con la calle cerrada y un derrape que no salió bien dejó como resultado tres personas baleadas en el noroeste de Miami-Dade. La búsqueda por el sospechoso continúa cuando en la intersección. Una fuente de nuestra cadena hermana NBC 6 dijo que dos de las víctimas del tiroteo estaban dentro del automóvil. La tercera era un espectador.

3.

Compareció en corte maría milagros may, acusada de explotación de adultos, uso de tarjetas de crédito robadas y robo en tercer grado. Según la investigación, May se hizo amiga de la anciana, de 86 años, y comenzó a visitarla y ayudarla con sus cosas, hasta que la víctima notó que le faltaban tarjetas de crédito y encontró gastos que no había realizado.

4.

La jueza a cargo del caso federal que enfrenta el ex-presidente donald trump en relación con el asalto al capitolio y los resultados de las elecciones de 2020 dijo que la fiscalía y la defensa deberán acordar antes de las 3 de la tarde de hoy martes 8 de agosto, cuando se reunirán, antes del viernes. Ayer por la tarde, los abogados de trump pidieron a la jueza aclarar los alcances de la prohibición de que trump hable públicamente del caso.

5.

Los departamentos de salud de Miami-Dade y Broward trabajan ya en la campaña de vacunación para el regreso a clases. Será gratuita para niños de entre 2 y 18 años. En Miami-Dade será este sábado 12 de agosto. En Broward, cualquier día en la semana. Para conocer los sitios y horarios, vaya a telemundo 51 punto com o escanee el codigo "q-r" que aparece en pantalla.