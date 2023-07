Hoy es martes 11 de julio y estas son las principales noticias del día:

1.- Comenzamos en Miami, con el alarmante caso de un intento de secuestro de una niña de 6 años frente a su casa. La pequeña le dijo a la policía que luchó con uñas y dientes para evitar ser secuestrada. El peligroso hombre, Leonardo Venegas, de 32 años, enfrenta ahora cargos de secuestro y abuso infantil. Y las autoridades creen que hay más víctimas.

2.- Hoy se cumplen 2 años de las históricas y masivas manifestaciones del 11 de julio en Cuba, contra la dictadura y una familia de Miami Gardens está pidiendo por la liberación de su hijo, condenado en la isla a 10 años de cárcel. Sadiel Cintra, quien residía en el sur de la Florida, se encontraba en Santiago de Cuba ese 11 de julio, cuando lo sorprendieron las protestas en las calles. La esposa de Sadiel tuvo que escapar del régimen tras el acoso y las amenazas.

3.- Y para conmemorar el segundo aniversario del estallido social en Cuba, el 11 de julio, una calle de Hialeah ha sido nombrada "Patria y Vida". Fue en un sector de la octava avenida del oeste Y no solo ese sector tendrá ese nuevo nombre. También, la plaza que está frente al Walker Park, que ahora se llamará Patria y Vida Plaza. Los promotores dicen que la avenida y la plaza Patria y Vida sobrevivirán al régimen castrista y estarán de pie el día en que Cuba sea libre.

4.- A la medianoche comenzó el Amazon Prime Day, con cientos de descuentos y promociones. Y estos son algunos consejos para que no gaste más de la cuenta. Haga una lista de lo que realmente necesita y revise su precio. Así podrá comparar si realmente es bueno el descuento. Compare precios con otras tiendas en línea. Y cuidado con los correos electrónicos con ofertas que lucen como si fueran auténticas. Y recuerde algo importante: si usted no es miembro de Amazon Prime, no tendrá acceso a ninguna de estas ofertas del 11 y 12 de julio.

5.- Les hablamos ahora del Powerball, que jugó anoche un jugoso premio. Sin embargo, ningún jugador acertó los números del sorteo, por eso, el acumulado para mañana miércoles llegó a los 725 millones de dólares, la séptima cifra más alta en la historia de la lotería. El ganador podrá cobrar un premio en efectivo de sola vez, de 366.2 millones de dólares. Nada mal para un miércoles.