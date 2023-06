Hoy es viernes 30 de junio y estas son las principales noticias del día:

1.- No culpable. Ése fue el veredicto unánime del jurado en el caso del ex policía de Broward Scot Peterson. Se le acusaba de fallar en confrontar al asesino de la matanza de Parkland en febrero de 2018. El ex agente policial reaccionó llorando, temblando e inclinándose sobre sus manos en el escritorio.

2.- Sean Michael Cuesta fue arrestado por la policía de North Miami Beach, 18 días después de matar a su propia madre a puñaladas y golpes dentro de su apartamento. Un vecino de la víctima de 64 años, dijo que escuchó varios estruendos y luego se enteró de que la mujer había sido asesinada. El acusado permanece detenido en la cárcel TGK del condado MIami-Dade.

3.- La Corte Suprema de Justicia dictaminó que las universidades deben dejar de considerar la raza en las admisiones, lo que las obliga a buscar nuevas formas de lograr cuerpos estudiantiles diversos. En una decisión de 6-3, el máximo tribunal anuló las políticas de admisión en Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte, las universidades privada y pública más antiguas del país, respectivamente

4.- Este 4 de julio hay varias opciones gratis para celebrar en familia en el sur de la Florida. El Bayfront Park de Miami celebrará con música en vivo, opciones gastronómicas, área para niños y la tan esperada exhibición de fuegos artificiales. A Miami Beach regresa el tradicional evento Fire on the Fourth, con una discoteca al aire libre y un área de juegos.

5.- Finalizamos con consejos para proteger a los niños del sol: los bebés de seis meses en adelante pueden usar protector solar. Use protectores solares minerales para personas con piel sensible. Use protector en forma de crema en lugar de aerosol, pues su aplicación puede cubrir más parejo. La ropa de agua como los llamados “rash guards” ofrecen otra capa de protección Elija protector solar que diga "amplio espectro".